Архитектурные тайны Одессы: морской вокзал строили без фундамента

Одесский порт — один из самых крупных в Украине. Его строительство началось одновременно с основанием города — в 1794 году. Долгое время город не имел достойного здания морского вокзала, и появилось оно только в 1968 году.

В прежнее время пассажирские суда швартовались у Военного мола, где стояло небольшое двухэтажное здание, выполнявшее функцию «морских ворот» города. Позже, в советское время, когда возросла популярность путешествий по Крымско-Кавказской линии, в черноморских городах стали строить здания морских вокзалов. Не стала исключением и Одесса.

Первый проект одесского морского вокзала появился в начале 1950-х годов. Здание, проект которого предлагали архитекторы, скорее, напоминало дворец: башня со шпилем, колоннада и прочие элементы «дворцовой» архитектуры. Однако по каким-то причинам морвокзал по этому проекту так и не построили, а когда к власти пришел Хрущев, проект и вовсе показался слишком претенциозным. От всех первоначальных «архитектурных излишеств» без сожалений избавились, и будущее здание приобрело совершенно другой вид. Однако и тут до строительства дело не дошло — проект снова изменили.

Наконец, в 1960-х годах архитекторы Головин и Кремляков создали свой проект будущего морского вокзала. Теперь здание стало похоже на огромный пассажирский лайнер, «пришвартовавшийся» почти у подножия Потемкинской лестницы. Для его строительства использовали исключительно железобетон и стекло. Массивное сооружение строили без фундамента — его установили на мощные деревянные сваи, которые «вогнали» прямо в морское дно. Кроме этого, на 70 метров был удлинен Новый мол.

В 2016-2018 годах у здания морского вокзала появился новый «кинетический» фасад. Его отделали несколькими тысячами металлических пластин, которые двигаются при дуновениях ветра и создают «эффект волны».

Источник: uc.od.ua

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