Ключевые моменты:
- В Украине запускают «Тысячовесну» с бюджетом 4 млрд грн — шанс для одесских художников получить финансирование на собственные проекты
- Податься могут как компании, так и ФОП или творческие команды — от идей до уже готовых проектов, которые нуждаются в масштабировании
- Отбор будет проходить в три этапа, а финансирование может покрыть до 100% расходов — заявки принимают до 28 мая
По данным исследований, более 70% украинцев до сих пор потребляют русскоязычный контент из-за его доступности и привычки, и новая инициатива призвана изменить эту ситуацию.
Кто из одесситов может принять участие?
Принять участие в конкурсе могут как крупный бизнес и общественные организации, так и творческие союзы и физические лица-предприниматели (ФОП). Одесские креаторы могут предлагать как совершенно новые идеи, так и проекты, которые уже существуют, но нуждаются в масштабировании.
Поддержка будет предоставляться по таким направлениям:
- игровые и документальные фильмы/сериалы;
- анимация и контент для детей;
- современная музыка;
- перформативное и визуальное искусство;
- видеоролики для соцсетей.
Как будет проходить отбор и какое финансирование?
Процесс обещают сделать максимально прозрачным. Он будет включать три этапа: проверку заявок, экспертную оценку и публичный питчинг. В состав жюри войдут известные специалисты, в частности режиссер Мстислав Чернов, хореограф Елена Коляденко и кинопродюсер Владимир Яценко.
Условия финансирования зависят от типа проекта:
- До 100% расходов покроют для анимации, детского контента и дебютных работ.
- До 80% — для других форматов (при условии софинансирования).
- 50/50 — модель финансирования для сериалов.
Один участник может подавать сразу несколько проектов, каждый из которых будут рассматривать отдельно.
Как подать заявку?
Прием заявок продолжается до 28 мая. Ознакомиться с деталями и зарегистрироваться можно на официальном сайте Министерства культуры Украины: culture.gov.ua
Читайте также:
- Из Рени — в Голливуд: как в Одесской области воспитывают будущих актеров.
- Не только Оперный и Музкомедия: в какие театры Одессы стоит пойти