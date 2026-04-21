В Украине запускают «Тысячовесну» с бюджетом 4 млрд грн — шанс для одесских художников получить финансирование на собственные проекты

Податься могут как компании, так и ФОП или творческие команды — от идей до уже готовых проектов, которые нуждаются в масштабировании

Отбор будет проходить в три этапа, а финансирование может покрыть до 100% расходов — заявки принимают до 28 мая

По данным исследований, более 70% украинцев до сих пор потребляют русскоязычный контент из-за его доступности и привычки, и новая инициатива призвана изменить эту ситуацию.

Кто из одесситов может принять участие?

Принять участие в конкурсе могут как крупный бизнес и общественные организации, так и творческие союзы и физические лица-предприниматели (ФОП). Одесские креаторы могут предлагать как совершенно новые идеи, так и проекты, которые уже существуют, но нуждаются в масштабировании.

Поддержка будет предоставляться по таким направлениям:

игровые и документальные фильмы/сериалы;

анимация и контент для детей;

современная музыка;

перформативное и визуальное искусство;

видеоролики для соцсетей.

Как будет проходить отбор и какое финансирование?

Процесс обещают сделать максимально прозрачным. Он будет включать три этапа: проверку заявок, экспертную оценку и публичный питчинг. В состав жюри войдут известные специалисты, в частности режиссер Мстислав Чернов, хореограф Елена Коляденко и кинопродюсер Владимир Яценко.

Условия финансирования зависят от типа проекта:

До 100% расходов покроют для анимации, детского контента и дебютных работ.

До 80% — для других форматов (при условии софинансирования).

50/50 — модель финансирования для сериалов.

Один участник может подавать сразу несколько проектов, каждый из которых будут рассматривать отдельно.

Как подать заявку?

Прием заявок продолжается до 28 мая. Ознакомиться с деталями и зарегистрироваться можно на официальном сайте Министерства культуры Украины: culture.gov.ua

