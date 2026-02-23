Ключевые моменты:

Хаджибейский суд отправил под стражу Петра Стоянова (КП «СМЭП»).

Отстранен от должности.

Схема на светофорах.

Светофоры по цене золота

Хаджибейский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для директора коммунального предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КП «СМЭП») Одесского горсовета Петра Стоянова.

По информации издания «Думская», директора отстранили от должности, но у него есть возможность выйти под залог в размере 3 миллионов гривен.

По версии следствия, чиновники КП, ответственного за безопасность дорожного движения, сговорились с представителями трех частных фирм. Эти компании приобретали оборудование у связанных посредников. Далее из-за цепи перепродаж цена росла вдвое по сравнению с рыночной или начальной стоимостью. Таким образом удалось завысить сумму (а фактически присвоить) 20 миллионов гривен.

Напомним, чиновники коммунального предприятия Одессы подозреваются в растрате гуманитарных генераторов. Генераторы стоимостью более 2,2 млн. грн., полученные из Германии и Херсонщины в декабре 2022 года. Технику передали ресторану, кафе, автомойке и жилому дому, а не громаде во время блекаутов.