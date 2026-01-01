Ключевые моменты:

1 января ожидается слабая магнитная буря.

Серьезной опасности для техники нет.

Метеозависимые могут почувствовать усталость и головную боль.

Врачи советуют отдыхать, пить воду и не перегружать организм.

Магнитные бури 1 января: благоприятен ли прогноз

По прогнозам специалистов по космической погоде, 1 января ожидаются умеренные геомагнитные возмущения, особенно в ночные и утренние часы. Речь идет о буре слабого уровня – серьезной угрозы она не представляет.

Серьезного влияния на работу техники, связь и навигацию такие магнитные бури, как правило, не оказывают. Однако некоторые люди могут почувствовать изменения в самочувствии. Чаще всего это касается метеозависимых – возможны головные боли, усталость, сонливость или перепады артериального давления.

В ближайшие дни, 2-3 января, магнитная обстановка должна стабилизироваться. Сильных бурь в начале января не прогнозируется.

Как защититься от возможного влияния магнитной бури

Чтобы первый день нового года не был омрачен головной болью или скачками давления, врачи рекомендуют скорректировать привычный праздничный график.

Основной акцент стоит сделать на водном балансе – чистая вода поможет снизить вязкость крови, которая часто повышается во время бурь.

Также желательно заменить крепкий кофе травяным чаем, отказаться от соленых продуктов и найти время для спокойной прогулки на свежем воздухе.

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний важно держать под рукой привычные лекарства, так как геомагнитный фон создает дополнительную нагрузку на сосуды.

Врачи рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности придерживаться простых правил:

высыпаться и избегать переутомления;

пить больше воды;

не злоупотреблять алкоголем и тяжелой пищей;

по возможности снизить физические и эмоциональные нагрузки;

при плохом самочувствии отложить активные дела и дать организму отдохнуть.

Вы также можете узнать: Астероид меняет цель: ученые назвали дату столкновения с Луной.