Ключевые моменты
- 16 сентября жидается умеренная геомагнитная активность — примерно Kp ≈ 4, что соответствует «оранжевому» уровню.
Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, во вторник, 16 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (оранжевый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.
Влияние магнитных бурь на организм и рекомендации
Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность, апатию, головокружение и другие неприятные симптомы. Также магнитные бури способны обострять хронические заболевания. Изменения магнитного поля влияют на работу сердца, сосудов и нервной системы, поэтому игнорировать прогнозы небезопасно.
В такие дни специалисты рекомендуют:
- Минимизируйте физические и эмоциональные нагрузки, дайте себе отдых, избегайте стрессов.
- Увеличьте потребление воды и питайтесь легкими, полезными продуктами; избегайте кофе и алкоголя.
- Проводите время на свежем воздухе, занимайтесь мягкой активностью: прогулки, растяжка, йога .
- Следите за состоянием здоровья: при появлении головной боли, слабости или других симптомов — отложите активность и при необходимости обратитесь к врачу.