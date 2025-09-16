Ключевые моменты

16 сентября жидается умеренная геомагнитная активность — примерно Kp ≈ 4, что соответствует «оранжевому» уровню.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, во вторник, 16 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (оранжевый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

Влияние магнитных бурь на организм и рекомендации

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность, апатию, головокружение и другие неприятные симптомы. Также магнитные бури способны обострять хронические заболевания. Изменения магнитного поля влияют на работу сердца, сосудов и нервной системы, поэтому игнорировать прогнозы небезопасно.

В такие дни специалисты рекомендуют: