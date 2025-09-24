Ключевые моменты
- 24 сентября существенных магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле спокойное.
В среду, 24 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости.
Что может ощущаться:
- Головная боль, давление в висках
- Нарушения сна, бессонница
- Снижение концентрации, усталость
- Учащенное сердцебиение, скачки давления
- Тревожность, раздражительность или подавленность
Пережить такие дни с минимальными неудобствами помогут:
- Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
- Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
- Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
- При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
- Следите за артериальным давлением.