Ключевые моменты

24 сентября существенных магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле спокойное.

В среду, 24 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости.

Что может ощущаться:

Головная боль, давление в висках

Нарушения сна, бессонница

Снижение концентрации, усталость

Учащенное сердцебиение, скачки давления

Тревожность, раздражительность или подавленность

Пережить такие дни с минимальными неудобствами помогут: