Этот материал «Одесской Жизни» выходит в рубрике, в которой мы рассматриваем советские названия одесских улиц. А потому более подробно остановимся на персоне Александра Грибоедова.

Про главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича, и о его связи с Одессой, мы уже недавно писали: Роман Шухевич: как главнокомандующий УПА дважды обхитрил КГБ. Сейчас в Одессе есть улица Романа Шухевича и расположена она на Слободке.

Автор «Горе от ума»

Грибоедов – классик, при Союзе он был в обязательной школьной программе по «русск. литр.» – так мы сокращали в дневниках.

В качестве «отсебятины» скажу, что в школе был отличником, в том числе и по «укр. литр.», и по «русск. литр.», но при этом большинство худпроизведений из «обязаловки» органически не переваривал. Ну какой глупец предположил, что меня, 17-летнего, «колышут» душевные терзания Наташи Ростовой из «Войны и мира»!? Да имел бы тогда я её! В виду. То же самое, откровенно говоря, и, к примеру, «Хіба ревуть воли як ясла повні» Панаса Мирного. Вот что читал и учил с удовольствием, да и не раз потом перечитывал, так это «Енеїду» Котляревского и «Горе от ума» Грибоедова, басни Леонида Глибова и Ивана Крылова.

Прочь от москвы

Сейчас в выступлениях все большего и большего числа наших политиков, и не только их, все громче и громче звучит ключевая в наших нынешних реалиях фраза «Прочь от москвы!». Это в том смысле, что ничего общего, кроме мощно укрепленной границы с этим рассадником смерти у нас быть не должно. А ведь эта мысль – калька с монолога Чацкого из грибоедовского «Горя от ума». Интересную жизнь прожил Александр Грибоедов, а уж умер как «интересно»…

Родился он в 1795 году в родовитой семье. Гувернер, московский университет, служба в гусарском полку, дипломатическая служба – в общем, все, как положено. В 1818 году Грибоедов, отказавшись от места чиновника русской миссии в США, получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в делах в Персии.

Карьера дипломата и убийство в посольстве

С годами он стал секретарем по дипломатической части при чрезвычайном и полномочном после россии в Персии. Во время русско-персидской войны активно участвовал в переговорах с представителями персидского шаха и разработке ключевых условий выгодного для россии Туркманчайского мирного трактата (1828).

В своем рапорте Николаю I командующий русскими войсками Паскевич высоко оценил роль Грибоедова в получении от Персии огромной по тем временам контрибуции в 20 млн рублей серебром (Помни об этих выкрутасах эрэфии, украинская дипломатия!).

Вскоре Грибоедов был назначен послом в Персии. Он отправился представляться Фетх Али-шаху в Тегеран. Во время этого визита Грибоедов погиб: 30 января 1829 года толпа из тысяч религиозных фанатиков, возмущенных укрывательством в посольстве грузин и армян, перебила всех находившихся в посольстве.

День разгрома посольства был первой годовщиной подписания Туркманчайского договора. Улаживать дипломатический скандал персидский шах послал в Петербург своего внука. В возмещение пролитой крови он привез Николаю I богатые дары, в их числе был алмаз «Шах». Когда-то этот великолепный алмаз украшал трон Великих Моголов.

А нынешняя эрэфия явно нуждается в появлении нового Грибоедова, который написал бы «Горе без ума».

Свое первое и нынешнее название Покровский переулок получил в честь Покровской церкви в 1820 году. Находилась она в начале улицы, на месте школы №119. Ее деревянное здание построили в 1797 году, была она старообрядческой и простояла более ста лет. Церковь уничтожили большевики в 30-х годах ХХ столетия. Интересно, что богослужения в ней велись не только на русском, но и на украинском языках.

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