Материал подготовлен в преддверии 10 апреля — дня освобождения Одессы

В 1941–1944 годах город пережил оборону, оккупацию и освобождение

Самый мощный флот региона не стал решающим ни тогда, ни сейчас

Сравнение показывает: исход войны на море определяют не корабли, а тактика и технологии

Этот материал подготовил публицист «Одесской жизни» Валерий Боянжу. Он сопоставил исторические факты об обороне Одессы в 1941 году, об Одесской наступательной операции 1944 года, о ходе войны на Черном море во Вторую мировую с современными событиями российско-украинской войны на Черном море.

Журналистская работа включала проверку цифр потерь, состава Черноморского флота и хронологии боевых действий по открытым историческим источникам и военным справочным материалам.

Также для сравнения использованы актуальные данные о характере современной морской войны — в частности, роль ракетных ударов и морских дронов, о которых регулярно сообщают официальные украинские структуры и международные аналитические отчеты.

Оборона Одессы и освобождение прошли без Черноморского флота

10 апреля — знаковая дата в истории Одессы. В этот день в 1944 году войска 3-го Украинского фронта освободили город от немецко-румынских оккупантов. Оккупация продолжалась 907 дней.

А перед этим 73 дня длилась героическая оборона города. Низкий поклон и вечная память воинам и в пилотках, и в бескозырках, отдавшим свои жизни за Одессу. Советские потери при обороне — около 41 тысячи человек общего состава (из них 15,6 тыс. — безвозвратные).

В ходе Одесской наступательной операции (26 марта — 14 апреля 1944 года) общие безвозвратные потери Красной Армии составили около 15–20 тысяч человек. Упаси бог, мы не станем разделять, сколько сухопутных воинов, а сколько в тельняшках пали смертью храбрых в этих боях. Всем им — земной поклон!

А вот историки уже давно озадачились вопросом, объективный ответ на который очень важен для понимания , в том числе, и ситуации с обороной и освобождением «жемчужины у моря»: почему при наличии в Черном море самого мощного в регионе ВМФ СССР он сыграл далеко не ключевую роль в судьбе как Одессы, так других наших черноморских портов?

Черноморский флот СССР не имел равных

Начнем с интересного факта, вряд ли многим известного: ракетный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота рф, который 13 апреля 2022 года украинские ракетчики двумя украинскими же противокорабельными ракетами «Нептун» превратили в подводную лодку, на дне морском встретил…своего тёзку. Ну а теперь — по — порядку.

Черноморский флот (ЧФ) ВМС СССР на начало лета 1941-го был самым могучим в этом водоеме. Он включал в себя линейный корабль (линкор) «Парижская коммуна» — самый мощный тип корабля на то время (12 пушек только главного калибра 305 мм, вес снаряда 470 кг, дальнобойность их — 30 км), 5 крейсеров, 16 эскадренных миноносцев, в т. ч. и их усиленных вариантов (лидеры эсминцев), 47 подлодок, более 600 боевых самолетов.

На этом фоне флоты черноморских стран, так или иначе поддерживающих Германию даже суммарно не шли ни в какое сравнение. У Румынии было «аж» 4 эсминца, несколько подлодок и минные заградители. Болгария де юре сотрудничала с Гитлером, а де факто — не хотела воевать с СССР, потому её не больший, чем у Румынии флот прятался в портах.

А у самих немцев на Черном море флота не было — вообще! Казалось бы, ОК, нет проблем! Но они были, причем, более чем серьезные. ЧФ СССР был «заточен», как и Северный флот, и Балтфлот, и Тихоокеанский под битвы на огромных водных просторах, где можно было маневрировать, устраивать дуэли главных калибров, уйти куда подальше, за сотни миль, в случае чего.

Но ведь Черное море — это совсем «не то пальто». Прошу пардону у влюбленных в свое море одесситов, но при размерах 1150кмх580 км (а в самом узком месте это не 580, а лишь 263 км) Черное море — это просто большая лужа по сравнению с океанскими просторами. Да еще и закрытая «пробкой» в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

Где уж тут линкорам и крейсерам крейсировать?! Да и, казалось, с кем воевать?! Нейтральная Турция эти «свои» проливы закрыла для военных кораблей воюющих государств на основании т.н. Конвенции Монтрё.

Кстати, такой же шаг турки предприняли после нападения рф на Украину, с началом полномасштабной войны. Поведи турки себя иначе, сейчас в Черном море портили бы воздух корабли других орковских флотов.

Большие корабли оказались беспомощными

А тогда, в 1941-м в Черное море не был пропущен мощный немецкий флот с Балтики. Но немцы нашли выход — толковый и правильный. Волна их бомбардировщиков на рассвете 22 июня добросовестно засЫпала минами фарватер базы ЧФ — Севастополя.

Радиолокатор на крейсере «Молотов» (единственный на весь ЧФ!) своевременно засек самолеты, но приказа работать зенитчикам не было: а вдруг провокация, что Сталин скажет? ПВО начала работать только по второй волне самолетов.

В качестве мести немцам, решили ударить по румынской Констанце — главному «хабу» снабжения вермахта горючим. Вечером 25 июня крейсер, 2 эсминца и 2 лидера эсминцев — «Москва» и «Харьков» выдвинулись типа в сторону Одессы, а ночью повернули к Констанце.

На рассвете «дали копоти» нефтехранилищам — и немцы, и румыны надолго запомнили. Береговая артиллерия и румынские эсминцы открыли огонь, и советские корабли пошли назад… по минным полям, установленным румынами еще в феврале.

«Москва» идет на дно

Досталось крейсеру «Ворошилов». На мину наскочила «Москва», кораблю разворотило корму, он стремительно уходил под воду. Эсминцы под огнем спасали экипаж, но все же 68 его членов погибли. Вечная им память…

Около 8 утра «Москва» скрылась под водой… Мало того, вскоре лидер эсминцев «Харьков» был атакован и поврежден торпедой с подводной лодки. Советской! Ни те, ни другие не знали , кто свой, кто — чужой.

Эсминцы ответили умело: глубинными бомбами они угробили подлодку. Свою… 42 человека экипаж — вечная им память. Так завершилась первая крупная морская операция ЧФ. Первая и… последняя!

Цена разбитых в Констанце нефтеханилищ и железнодорожного узла оказалась слишком высока. После этого фиаско советское командование поняло, что на море картина диаметрально изменилась: по-старинке, как в войне на Тихом океане с японцами в 1905-м, на Черном море не повоюешь.

Немецкая авиация победила Черноморский флот СССР

«Погоду» над Черным морем все больше и больше делала немецкая авиация. Это было более тысячи самых на то время современных пикирующих бомбардировщиков и истребителей. Со стороны ЧФ им пытались противостоять порядка 600 «старичков» — истребителей.

Единственного радиолокатора на «Молотове» на всех не хватало, остальные корабли обнаруживали пикировщики или визуально, или по звуку моторов, т.е. ,как в народе говорят, в свинячий голос.

На кораблях мелкокалиберных зенитных автоматов катастрофически не хватало, и они лупили по камнем падающим «Юнкерсам» из крупнокалиберных зениток с низкой скорострельностью. Короче, это был спортивный тир для асов «Люфтваффе».

В ноябре 41-го они потопили крейсер «Червона Украина». Бомба попала в артиллерийский погреб, детонация, более 300 погибших моряков… Вечная память… Летом 1942-го лидер «Ташкент», работавший на оборону Севастополя, был тяжело ранен бомбой, добрался до Новороссийска и там затонул.

Осажденный город «обслуживали» тральщики, сторожевики и…подводные лодки. Туда — боеприпасы, живую силу, оттуда — раненых. До кавказских портов — 150 км. А в кавказских Поти,Батуми, Туапсе на якорях стояли линкор, крейсера, эсминцы. В войне они не участвовали, их мощная артиллерия «сачковала». Сталин опасался потерять «декоративную» мощность флота. После падения Севастополя десятки тысяч людей попали в плен — их нечем было эвакуировать по морю…

Москитный флот немцев

А тем временем немцы на Черном море создавали… свой флот. Они по суше секциями доставляли в Румынию сборные самоходные десантные баржи, а также паромы, специально предназначенные для монтажа на них средств ПВО. И эти маломерные суденышки в сочетании с авиацией доставляли массу неприятностей советским эсминцам.

5 октября 1943 года стало черным днем Черноморского флота. Лидер эсминцев «Харьков», эсминцы «Беспощадный» и «Способный» вышли из Туапсе с задачей обстрелять занятые немцами ялтинский и феодосийский порты.

И если лидер сумел выполнить задачу, то у эсминцев до этого дело не дошло: они отбивались от стаи немецких торпедных катеров — очень эффективного оружия, опять же доставленного ими по суше в Румынию.

А потом — несколько волн немецких самолетов — пикировщиков. За 10 часов непрерывных бомбежек — печальный итог: все три боевых корабля ЧФ СССР пошли на дно. 733 погибших моряка… Вечная им память.

Одессу освободили с суши — флот бездействовал

А линкор и советские крейсера так и не снялись с мертвого якоря. Когда Красная армия с суши(!) приступила к освобождению Одессы и Севастополя, немцы и их подельники начали морем эвакуироваться в Констанцу — теми же баржами и паромами.

Их здорово потрепала наша авиация, наши торпедные катера и подлодки (утопили более 40 тысяч незванных гостей, хотя 130 тысяч таки прорвались), но крупные надводные корабли в этом не участвовали.

Специалисты так подводят главный итог той войны на Черном море: самый мощный на нем флот с задачей не справился. Господства на море он не обеспечил. И сделал далеко не всё, что обязан был сделать, если уж мы говорим «за Одессу», при ее обороне и затем при ее освобождении.

С Днем освобождения города вас, уважаемые одесситы! И вечная слава флотским людям, защищавшим и освобождавшим Одессу. Они честно прожили свои жизни и честно рассчитались ими за промахи политического и военного «начХальства».

А ведь нынешнее начальство эрэфии — наследника СССР, похоже, выводов из истории не сделало. Почему российская «Москва» 4 года назад пошла на дно? Мания величия её утопила. «Да нам же нет равных на море, украинские корыта мы обнулили!»

Так получи ракету в бочину, собака дикая! Да, у Украины нет флота в их понимании, как не было флота на Черном море у немцев в той войне. А кто же сейчас гоняет по морю этих за…ранцев, которые, изучив , наконец-то, историю, прячут свои многотоннажные корыта в том числе в портах Кавказа?! И многие, помимо «Москвы», аж на дне морском прячутся. А это украинский москитный Черноморский флот, дроны, пишущие новую историю овладения морями.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса