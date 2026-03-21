Ключевые моменты:

Сидней Рейли, вероятно уроженец Одессы или юга Украины, считался «королём шпионов» начала ХХ века;

Он действовал под разными именами, работал в Европе, Российской империи и на Ближнем Востоке;

В 1918 году пытался организовать переворот против большевиков и покушение на Владимира Ленина;

Погиб в 1925 году после спецоперации советских спецслужб, хотя существуют альтернативные версии его судьбы.

Материал подготовлен на основе анализа исторических источников и публикаций о Сиднее Рейли, в частности исследований журналиста и писателя Валентина Крапивы, а также архивных упоминаний о деятельности британской разведки в начале ХХ века.

Отметим, что рассмотренные биографические данные содержат многочисленные противоречия — это характерная особенность фигуры Рейли, который сознательно запутывал сведения о своём происхождении, возрасте и именах. В частности, проверены версии о его обучении в Одессе, участии в революционных кругах и последующем сотрудничестве с британскими спецслужбами.

В тексте учтён исторический контекст: события Первой мировой войны, деятельность иностранных агентур в Российской империи, а также известные операции советских спецслужб, в частности операция «Трест», в рамках которой Рейли был разоблачён.

Источники информации включают:

исторические очерки и журналистские публикации;

открытые архивные упоминания о спецоперациях начала ХХ века;

биографические исследования деятельности британской разведки.

В поисках Сиднея Рейли: загадочные совпадения

Как-то прочитал, что в одном из более, чем полувековой давности номеров американского журнала для наемников «Солджерс оф форчун» (Солдаты фортуны) была напечатана реклама о наборе в подразделение «Дикие гуси». Вот такая «завлекалка»: «Вы сможете побывать во многих странах мира, познакомиться с интересными людьми и убить их».

Это я к тому, что мои постоянные интернет-поиски интересных людей для рассказа о них в моем блоге вовсе не связаны с криминальными планами. Вот и в этот раз я напомню вам даже не об одном, а о двух весьма интересных людях.

Так вот, просматривая информацию с привязкой к ближайшим датам, я увидел, что 24 марта — день рождения знаменитого авантюриста и шпиона Сиднея Рейли. Мне он интересен, помимо прочего, еще и тем, что он, как и я, связан и с Одессой, и с Херсоном.

Я, херсонец, прикипел душой и сердцем к Одессе за 5 лет учебы в Институте связи (1971- 76 гг), потом всю жизнь — в Херсоне, а «благодаря» орде путлера с конца 2022-го стал снова одесситом. О Рейли — чуть ниже.

Я когда начал «копать» в Сети о нем «инфу», нашел немало материалов, но больше всего на себя обратила мое внимание интереснейшая публикация Валентина Крапивы. Открываю для себя этого человека, увы, уже ушедшего в мир иной: вау, это был не просто многогранный талант, это был известный Одессит, КВНщик, писатель (автор более двух десятков книг), педагог, журналист, плотно и продолжительно сотрудничавший с «Одесской жизнью».

И что весьма мистично — и Сидней Рейли родился 24 числа, и очень интересно написавший о нем Валентин Крапива родился 24 числа (апрель 1945 года). Более того, дата смерти Валентина — тоже 24 число (сентябрь 2013 года). Короче, рекомендую: если встретите в Инете что бы то ни было за подписью Валентина Крапивы — знайте, что время, потраченное на прочтение его мыслей, не будет потрачено даром.

Что ж, а я тем временем вставлю свои «5 копеек» в рассказ о Сиднее Рейли — благо, количество информации о нем вполне потянет на книгу из популярной когда-то серии ЖЗЛ (Жизнь Замечательных Людей). А замечателен он потому, что был матерым шпионом( в начале XX века его называли королём шпионов), так что вариантов его туманной биографии — множество.

Зигмунд, он же Шломо, он же Жора, из Одессы

Итак, родился он в 1872 году. Хотя возможно в 1873-м. Но скорее всего в 1874-м : в разные времена он указывал разные годы. Звали его при рождении Зигмунд Маркович Розенблюм. Хотя возможно — Георгий (Жора) Розенблюм. Не исключено, что точнее — Зигмунд Георгиевич Розенблюм. Правда, есть мнение, что правильный вариант — Соломон (Шломо) Розенблюм.

Родился он где-то вблизи Херсона. А по другой версии — где-то невдалеке от Одессы. А по третьей — Рейли (будущий) был уроженцем самой Одессы. Источником всей этой мути был он сам, потому что в разных ситуациях рассказывал абсолютно разные и противоположные друг другу факты о своём происхождении: иногда, чтобы запутать следователей, иногда — чтобы сбить с толку киллеров, охотившихся за ним.

По некоторым данным, Розенблюм учился в Одесской гимназии №3 и даже поступил на физмат Новороссийского (Одесского) университета, но, проучившись там год, сказал: прощай, Одесса — мама. А вот своей маме он вроде как ничего и не сказал: есть версия, что мать Розенблюма получила записку, в которой её сын просил искать его тело в Одесской гавани. Жесть, конечно, но именно так он решил прикрыть свое бегство из россии.

Подчеркнем, что вышесказанное «согласно некоторым данным» — это ключевая фраза в жизнеописании этого мутного типа. Немало серьезных исследователей пытались конкретизировать содержимое этого «черного ящика», и в итоге — сколько исследователей, столько и версий.

Так вот, по одной из них, в отчётах жандармерии за 1892 год фигурировал некий Розенблюм, который был арестован за сотрудничество с революционной студенческой группой. Однако он не только не предстал перед судом, но и вскоре был освобождён. Были предположения о том, что этот Розенблюм — тайный агент «охранки».

После освобождения он узнал, что его мать скончалась. Потрясённый юноша подстроил своё самоубийство в Одессе и «зайцем» пробрался на британский корабль, шедший в Южную Америку. А может и не туда: некоторые источники утверждали, что позже он объявился в Гейдельбергском (Германия) университете, где изучал философию, а затем перебрался в Лондон.

А может в Британию он добрался из Бразилии. Там он якобы проживал под именем Педро и занимался разной работой: то докером, то на плантациях, то поваром британской разведывательной экспедиции в 1895 году.

Спасение британцев и новое имя

Розенблюм утверждал, что спас членов экспедиции и её главу, майора, когда на того напали туземцы. Он героически схватил пистолет британского офицера и перестрелял врагов. Прямо тебе «Бонд, Джеймс Бонд». В благодарность за это он получил 1500 фунтов стерлингов, британский паспорт и билет до Британии, где вскоре он получил документы на имя Сиднея Розенблюма.

Хотя реалии, скорее всего, таковы: в декабре 1895 года Розенблюм прибыл в Лондон из Франции, причём оттуда он скоропостижно «сделал ноги», а при себе имел кучу денег. Вроде как он с подельником в самом конце декабря 1895 года «поножили» насмерть двух итальянских анархистов с целью отбора у них денег, собранных для революционного движения. Кстати, несколько ранее будущий Рейли познакомился с англичанкой Этель Лилиан Войнич, будущей писательницей, создавшей роман «Овод».

Поскольку между ними произошел роман, то Этель много узнала о Розенблюме, и образ главного героя ее «Овода» отчасти был основан и на образе Розенблюма. Вскоре в его жизни появилась другая дама. В Лондоне Рейли, он же Розенблюм создал фирму, которая занималась продажей лекарств. А потом его забросили в район Баку — Батуми, где пересеклись интересы Британии и Персии (ныне — Иран !) — собирать информацию о нефтедобыче.

Вскоре там он познакомился с очаровательной 24-летней Маргарет, и они даже сливались в экстазе, хотя она была замужем. Ее пожилой супруг болел, а потому заинтересовался лекарствами, которые, «закосив» под врача, рекомендовал Розенблюм. Собственно, болезный и познакомил жену с ним. По возвращению в Англию дедушка переписал завещание на свою неблаговерную «благоверную» и вдруг скоропостижно скончался.

Какой-то неизвестный доктор, оч — чень внешне смахивавший на Розенблюма (!), сделал заключение, что виновен грипп и вскрытие делать нет необходимости. Мужа Марго по-быстрячку похоронила, она унаследовала огромную сумму — около 800 тысяч фунтов стерлингов. Четыре месяца спустя, в 1898 году Сидней Розенблюм женился на Маргарет. К этому времени наш «герой» уже вовсю трудился на сеть британских разведслужб.

Появление шпиона Сиднея Рейли

Благодаря женитьбе и новым контактам Розенблюм получил новые документы на имя Сидней Джордж Рейли, уроженца ирландского города Типперери, и мог свободно путешествовать по миру.

Кстати, он не подавал прошение о предоставлении ему британского подданства: всё это было проделано с целью создания Рейли надёжного прикрытия, которое позволило бы ему без проблем вести разведывательную деятельность в пользу Великобритании. Так, в годы англо-бурской войны (1899-1902гг.) на юге Африки, этот «торговец медикаментами» побывал в Персии, разбираясь, кто финансирует буров (это были «нефтедоллары» Персии).

Вскоре лейтенант Рейли уже работал в английском посольстве в Петербурге, стал международным бизнесменом с обширными связями и запутанными финансовыми делами. С 1903 года находился в русском Порт-Артуре — типа торговец строительным лесом, там вошёл в доверие к командованию русских и добыл план укреплений, который якобы «толкнул» японцам, на которых «подрабатывал».

Британский историк-японист Ниш называл роль Рейли «одной из неразгаданных загадок русско-японской войны». Подозрение в шпионаже в пользу Японии не помешало Рейли обосноваться в Петербурге. К тому времени супруга Марго с ним развелась и, разумеется, отлучила его от груди (читай — от денег). Так что шпионить Рейли надо было «на всю катушку», что он с успехом и делал. В 1905—1914 гг. действовал в России, был помощником военно-морского атташе Великобритании.

Рейли против Ленина

С началом Первой мировой он занялся переправкой в россию оружия из Америки. Гешефт был выгодным, но мелким. Тогда Рейли устроился на судоверфь в Германии, «спионерил» чертежи подводной лодки и «запулял» их одновременно и англичанам, и россиянам.

В феврале 1918 года Рейли появился в родной Одессе и занялся организацией английской агентурной сети с внедрением к красным. В мае 1918-го он прибыл в Петроград. Жаждал встречи с Лениным, но Ильич отказал ему в доступе к телу. Что ж, не получилось «познакомиться с интересными людьми и убить их».

Тогда появился «план Б», по которому личная охрана Ленина, — латышские стрелки — будут подкуплены для совершения переворота. Рейли подкупил командира латышских стрелков , которому передали 700 тысяч рублей (для сравнения: зарплата Ленина тогда была 500 рублей в месяц). Но не срослось…

В июне 1918 г. Рейли через всю Россию вывез в Мурманск и посадил на английский эсминец Александра Керенского, снабдив его документом сербского офицера. Затем в Москве и Петрограде принялся организовывать заговоры против большевиков, передал пять миллионов рублей для финансирования. Координировал мятеж левых эсеров 6 июля 1918 года в москве.

Здесь Рейли без проблем вербовал продажных чиновников и получал от них нужные документы, в том числе свободный пропуск в Кремль по подлинному удостоверению сотрудника ЧК на имя Сиднея Релинского. Также действовалал под именами сотрудника УгРо Константинова, турецкоподданного негоцианта Массино, антиквара Георгия Бергмана.

У Рейли немало было «проколов»: попытка убить Ленина не удалась из-за отмены митинга, где тот должен был выступить, восстание левых эсеров провалилось, задание организовать мятеж в петроградском гарнизоне — тоже.

Хотя имелись и творческие успехи — убийство эсером Блюмкиным немецкого посла Мирбаха и покушение на Ленина 30 августа 1918 года (стреляла, но промазала подслеповатая Фанни Каплан). Короче, Рейли так «достал» ЧК, что на заочном суде в ноябре 1918 года в москве был приговорён к «высшей мере социальной защиты» — расстрелу и объявлен вне закона.

Он аж бегом смылся в Англию, где стал консультантом Уинстона Черчилля по русским вопросам и возглавил организацию борьбы с советской властью. С декабря 1918 года Рейли опять в россии, офицер связи в ставке главкома Деникина. С 13 февраля по 3 апреля 1919 пребывал в Одессе — маме в качестве эмиссара. 3 апреля 1919 года сбежал вместе с французами из Одессы в Константинополь. В мае 1919 года прибывает с докладом правительству(!) в Лондон.

Из-за множества авантюр финансовые дела Рейли «скисли». В 1921 он был вынужден продать на нью-йоркском аукционе большую коллекцию вещей Наполеона за 100 000 долларов, но этих денег ему хватило ненадолго.

Рейли входит в тесные отношения с представителями русской эмиграции, лоббирует в английском правительстве финансирование белоэмигрантского движения, осенью 1920 года лично участвует в действиях на территории Белоруссии «белой» армии, которая была разгромлена красными. В 1922 году организовал покушение на советскую делегацию на Генуэзской конференции, которое тоже провалилось.

Две смерти Сиднея Рейли

А потом он «погиб». Да, сначала в кавычках, а уж потом по-настоящему. Уж насколько хитер был Розенблюм — Рейли, а оказалось, что, как говорят в народе, «на каждую хитрую ж…у есть болт с левой резьбой».

Советские газеты официально сообщили, что 28 сентября 1925 года при переходе границы с Финляндией были убиты два контрабандиста. Один из них типа был Рейли. Он просто лоханулся. «Без лоха и жизнь плоха», — решили спецслужбы СССР и …провели операцию «Трест».

Большевики сами основали «контрреволюционную» организацию, куда завлекали белогвардейцев из России и эмиграции. И прожженный гешефтмахер Рейли попался, как кур в ощип!

Британская разведка попросила его выяснить, что это за организация на самом деле. На границе Рейли должен был встретить связного. Чтобы заполучить от Рейли всё, что он знал, ГПУ инсценировала смерть обоих на границе так, чтобы информация наверняка дошла до британских служб.

Так что Рейли (покойник же) не мог уже надеяться на дипломатическую помощь как британский подданный. Во время допросов Рейли придерживался легенды, что он по рождению британский подданный, и отказывался сообщать что-либо.

Сидней Рейли был расстрелян 5 ноября 1925 года в лесу , куда его ранее выводили на прогулку. Тело похоронили во дворе тюрьмы. Хотя, согласно некоторым данным, он остался жив и был перевербован советской спецслужбой…

Ведь в начале этого материала я указал, что «согласно некоторым данным» — это ключевая фраза в жизнеописании этого мутного типа.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса