О возможной встрече в Мар-а-Лаго сообщают СМИ со ссылкой на политические источники, однако официальных подтверждений на момент подготовки материала нет.

Чтобы понять, почему эта локация вызывает интерес, мы обратились к истории особняка и открытым данным о его статусе. Мар-а-Лаго построила в 1920-х годах миллионерша Марджори Пост — этот объект внесен в Национальный реестр исторических мест США. В тексте использованы архивные сведения о создании резиденции, ее передаче федеральному правительству и последующей продаже.

Отдельно проанализированы обстоятельства покупки особняка Дональдом Трампом в 1980-х годах. В частности, подтверждается, что сделка состоялась после существенного снижения цены, на что повлияли действия самого покупателя в отношении соседнего участка.

Также использованы открытые финансовые данные и публичные сообщения о работе клуба Mar-a-Lago: известно, что после изменения концепции особняк стал частным клубом с вступительными и ежегодными взносами, которые формируют его доход.

Таким образом, Мар-а-Лаго сегодня — это не только историческая резиденция, но и пространство, где сочетаются бизнес-интересы, политические контакты и неформальные переговоры. Именно этот контекст объясняет интерес к любым сообщениям о встречах в этом месте.

Лукашенко в гостях у Трампа?

Ну вот, опять на слуху эта фазенда Дональда Трампа. На этот раз сообщают, что он вроде как собирается пригласить туда главного пахана Беларуси Александра Лукашенко. Казалось бы, Дональд Фредович — приличный человек, почти обладатель Нобелевской премии мира, а тут с бульбенфюрером почти в десна целуется. А давайте-ка, читатели, и мы с вами, заявимся в Мар-а-Лаго ( виртуально, конечно), узнаем его историю, а главное- историю его приобретения Трампом, и тогда у нас появится четкий ответ на вопрос «кто есть ху?» Причем, относительно Трампа — в первую очередь.

Итак, название поместья Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago), принадлежащего Дональду Трампу во Флориде, переводится с испанского языка как «от моря к озеру». Это потому что особняк построен на узкой полоске земли между Атлантическим океаном (море) и лагуной Лейк-Уорт (озеро). Историю этой трамповской ныне «дачи» площадью в не по-нашенски 6 соток, а в целых 7, да еще и не соток, а гектаров, мы начнем издалека: она весьма интересна и познавательна.

Вначале были кукурузные хлопья

Жил да был себе в Иллинойсе никому не известный мужик по фамилии Чарльз Пост. В жизни ему не фартило, его из-за этого «психи колотили», аж в санаторий на лечение он попал. А там на завтрак как-то подали напиток из обжаренных злаков, и тут «умная мысля пришла не опосля», а сразу же.

Он додумался создавать кукурузные хлопья для завтрака и уже через 5 лет стал не просто миллионером, а владельцем целой империи по производству этой и по сей день популярной пищи. Но жизнь тогда не в первый и далеко не в последний раз доказала, что не в деньгах счастье и даже не в их количестве. В 1914 году мультимиллионер Чарльз Пост поднес дуло револьвера к своему виску и нажал на спусковой крючок. Депрессия…

Его дочь Марджори Пост в одночасье стала владелицей империи «весом» в $22 миллиона (как на сегодняшний день, это более полумиллиарда»зелени»). К 1920-му году она уже успела развестись с первым мужем, вторым ее избранником стал мозговитый финансист Хаттон.

Они вдвоем довели дело, начатое ее папашей, до космических высот. Мало того, прикупили по нынешней терминологии «старт ап» по производству замороженных продуктов и честно»наварили» на этом еще сотни миллионов.

Но Марджори было скучно. А теперь пришло время анекдота, чтобы показать , в чем разница между россиянином и американцем, когда им скучно. Русский купец в старину в придорожный кабак заехал, наелся от пуза, еще больше водки налакался и кричит: «Человек, принеси ведро дерьма и тряпку!» Когда принесли, он долго макал тряпку в дерьмо, а затем принялся бешено крутить ее над головой, крича «Скучно мне, ой скучно!» Кто-то, кстати, полагает, что сейчас россияне не такие!?

Миллионерша построила дворец со скуки

А вот американка Марджори со скуки решила сотворить легенду, сотворить то, что войдет в историю Америки. Это должен был быть Дворец! Президентско-королевского уровня!

В 1923 году она приехала в Палм-Бич, Флорида, и выбрала для покупки полосу земли между Атлантикой и озером, которую местные считали несчастливой: больно уж тут ураганы себя вольготно чувствовали. За огромные деньги она купила эту землю и наняла лучших архитекторов Америки чтобы они создали чудо-произведение искусства.

Гулять, так гулять: деньги лились рекой! Всё же самая богатая леди в США. Длина здания — 128 метров: королевские резиденции в Европе — это хозпостройки! 126 помещений украсили 80 тысяч старинных изразцов из Италии и Испании (это вручную расписанная знаменитостями керамическая плитка).

Зеркала — только из Венеции! Хрустальные люстры — обязательно из Австрии. Мрамор для колонн — самый лучший в мире, каррарский (Италия). Мебель — только антиквариат, из Европы, сама ездила выбирать.

Тогда все это вылилось в 7 миллионов, тогда, в середине 1920-х, на эти деньги можно было возвести целый квартал из «беспонтовых» особняков. Кстати, это нынешние 127 миллионов.

Строили дворец долго, с 1924-го по 1927-й годы. Мешали ураганы, не меньше их тормозила работу и заказчица. Она, хоть и не в буквальном, а в переносном смысле, но выкручивала и рабочим, и архитекторам гениталии.

Семь(!) раз переделывали расписанный золотом потолок: ей по душе не пришелся оттенок золота , мол, бедняцкий какой-то, не королевский. Выкручивать — то выкручивала, но и зарплату при этом двойную платила. Всем!

Дорогое хозяйство

В начале 1927 года Мар-Лаго сдали в эксплуатацию. Центральная башня имела в высоту 23 метра, это по нашим меркам 7-8- этажка. Почти 6 тысяч квадратных метров крыша — из испанской черепицы. Среди 126 помещений спальни (около 60), ванные комнаты (33),бальные залы, гостиные. Конечно же, сады с экзотическими азиатскими и южно-американскими растениями, частный пляж длиной в добрых полкилометра.

Опустим нюансы жизни хозяйки Мар-а-Лаго на последовавшие полвека. Третье замужество, потом четвертое, жизнь с мужем-дипломатом за границей, очередной развод, дочери со своими судьбами и разводами — короче, с годами Марджори Пост душой все дальше и дальше отдалялась от своего Дворца, все реже и реже уединялась в нем среди сокровищ, переставших быть для неё сокровищами. Именно уединялась, потому что к старости она осталась одна.

Ненужный дворец

Прекрасно понимая, что дочерям триста лет не нужен этот дворец, содержание которого стоит огромных денег, она завещала его федеральному правительству США, т. е. своей стране. Мар-а- Лаго внесли в Национальный реестр исторических мест. Марджори Пост даже оставила фонд для его обслуживания.

С мыслью о том, что Мар-а-Лаго станет зимней резиденцией президентов США, она в 1972 году в 86-летнем возрасте отошла в мир иной. Но оставленный ею фонд оказался мизерным по сравнению с реальными затратами на содержание «фазенды», да и требованиям по охране президента (когда он там зимовать надумает) она ничуть не соответствовала.

Миллионы, уже федеральные, уходили на содержание оказавшегося ненужным Америке подарка. И в 1980-м году Конгресс своим решением вернул Мар-а-Лаго фонду Марджори Пост. Через 5 лет, понеся большие затраты на содержание разрушаемой Временем жемчужины, фонд выставил ее на продажу. Но очередь из желающих ежегодно тратить сотни тысяч на ремонты, налоги, страховку, обслугу не выстроилась.

Как Трамп «отжал» дворец себе

И тут появляется Он — молодой, но уже с устоявшейся скандальной репутацией нью-йоркский бизнесмен, нагловато уверявший всех, что превращает в золото все, к чему прикасается — Дональд Трамп. Ему 38 лет, он крутится в недвижимости. Трамп предложил фонду 28 миллионов, но им показалось мало. И тогда…

А теперь — внимание! Хотим мы этого или не хотим (хотя ясно, что не хотим), но сейчас мы в Украине попали в немалую, мягко говоря, зависимость от трамповских методов ведения бизнеса. Политика!? Какая политика, о чем это вы!? Он всю жизнь был торгашом, им и остался, просто из торгаша американского масштаба перешел в ранг торгаша планетарного. И те его методы, которые мы, земляне, сейчас ощущаем на своей собственной шкуре, зародились в нем давным — давно. И нам по его поступкам очень важно понимать, что это за типок ворвался в наши судьбы в роли их вершителя. И что еще от него можно ждать.

Итак, вот какой финт ушами Трамп сделал, когда ему отказали в покупке Мар-а-Лаго . Он быстренько купил участок земли между Мар-а-Лаго и океаном и громогласно объявил, что будет строить здесь здоровенный дом.

Было понятно, что высотка эта напрочь обнулит одно из серьезных достоинств Мар-а-Лаго — вид на водную гладь. И ценовые амбиции фонда немедленно рухнули. Есть данные, что Трамп милостиво отслюнил фонду 10 миллионов вместо ранее предложенных 28-ми!

Сейчас он переделывает мировой порядок (точнее, он уже его раскурочил, совсем, как «кустарь — одиночка» Полесов из «12 стульев», расклепавший ворота в одном из одесских дворов и не сумевший их собрать заново). А тренировался Дональд Фредович на переделке Мар-а-Лаго.

Великий танцор, которому ничего не мешает, он пристроил 12-метровой высоты бальный зал с потолками, покрытыми сусальным золотом — всё в стиле короля Людовика XIV (а чем я ему не ровня, видать, подумал Трамп, вложив в бальный зал 7 миллионов). А еще он соорудил 5 теннисных кортов, поля для гольфа, здоровенный бассейн.

Майкл Джексон — это вам не хухры-мухры!- провел там медовый месяц. Туда, как мухи на это самое, слетались многие «козырные» люди. А тем временем дела Трампа скисли, сеть его казино стала убыточной и он начал подумывать, чтобы продать некоторые участки поместья.

Элитный клуб богачей в резиденции президента

Но потом пошевелил мозгами и -вот он, очередной финт ушами! Мар-а-Лаго он превратил в приватный клуб. Тебе, мистер, нравится здесь тусоваться? ОК, давай вступительный взнос в 100 тысяч. И потом ежегодный членский взнос — 14 тысяч. И еще на еду и напитки 2000 в год.

В 2014 году этот элитный «сходняк» принес Дональду Фредовичу навар почти в 16 млн. А после первого избрания в «презики» (мне кажется, так будет точнее, чем в президенты) он помножил на два вступительный взнос. В конце его первой «отсидки» цена поднялась до 700 тысяч, а сегодня это уже «удовольствие» ценой в миллион. А ежегодный взнос — 20 тысяч.

Что ж, незрячему видно, что Трамп из президентства имеет гешефт, делает деньги. Ведь ни кто иной, как американские налогоплательщики оплачивают безопасность фазенды и её хозяина — и с воздуха, и с океана, и на земле грешной.

Что сказать в завершение? Задача этой публикации была задумана как двуединая: рассказать интересную, согласитесь, историю Мар-а-Лаго, и добавить еще пару штрихов к портрету нынешнего владельца этого поместья — Дональда Трампа — человека, от настроения которого, от того, с какой ноги он встал, в немалой, увы, степени, зависит ответ на шекспировский вопрос «ту би, ор нот ту би» для каждого из нас.

Что ж, задача выполнена, история рассказана, штрихи добавлены. Остается лишь процитировать книгу «Екклесиаст» — одну из мудрых книг Ветхого Завета, авторство которой приписывается царю Соломону.Так вот, там сказано «Кто любит серебро, тот не насытится серебром». Да уж, Дональд Джон Трамп — типичный сребролюбец, ненасытный и не скрывающий того, что сребролюбие стояло и стоит во главе угла всех его деяний.

В начале этого повествования, рассказывая о трагическом финише миллионера Чарльза Поста, на чьи, фактически, деньги, был построен Мар-а-Лаго, я процитировал жизненную мудрость «Не в деньгах счастье и даже не в их количестве». Интересно, а понимает ли это 45\ 47 президент США?

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса