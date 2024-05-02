В Южном открыли зеркальный туалет, который стал «золотым»

В Южном Одесской области открыли зеркальный туалет, строительство которого обошлось местному бюджету в 3 миллиона гривен. Правда работает общественная уборная пока в тестовом режиме.
Об этом сообщает издание yuzhny.info.
1 мая исполком передал сооружение на баланс местного коммунального предприятия, а финансовые и административные вопросы решат депутаты горсовета на майской сессии.
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Планируется, что туалет будет работать весь год. График работы с 12:00 до 20:30.
Внутри туалет разделен на три помещения: женская и мужская уборные, а также отдельный вход и туалет для маломобильных групп населения.
Посещение — бесплатное.
Напомним, туалет с зеркальным фасадом был установлен и подключен к коммуникациям еще в конце 2021 года. Он обошелся заказчикам в миллиона 933 тысячи гривен. Несмотря на его стоимость и оригинальный вид, туалет так и не заработал. Этот факт вызывал возмущения у местных жителей.
В сентябре минувшего года зеркальный сортир был изуродован вандалом. Ремонт поврежденных конструкций тогда оценили в сумму около 500 тысяч грн.