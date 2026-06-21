Ключевые моменты:

Свастика возникла за тысячи лет до нацизма и была распространена в культурах Европы, Азии, Африки и Америки

У многих народов она символизировала жизнь, движение, солнце, благополучие и защиту от злых сил

В 1919 году свастика стала элементом знаков различия калмыцких и бурятских кавалерийских частей Красной армии.

В 1922 году советская власть отказалась от этого символа из-за его растущей связи с немецким национализмом и будущим нацизмом

Отношение к свастике в современной Европе неразрывно связано с преступлениями нацистского режима. Однако историки и музейные архивы напоминают: этот знак имеет гораздо более древнее происхождение и тысячелетиями использовался в разных культурах мира как позитивный символ. Материал основан на исторических исследованиях происхождения свастики, документах раннего периода Красной армии и сведениях о военной символике 1919–1922 годов.

Происхождение свастики

Свастика… А почему бы о ней не поговорить 22 июня 2026 года, т.е. ровно 85 спустя после того дня, когда войска маньяка, сделавшего её символом своего рейха, начали 4-летнюю кровавую эпопею, именуемую сейчас немецко-советской войной? Свастика против красной звезды… А ведь мало кто знает, что в Красной армии в ее ранний, начальный период были войсковые части, униформу которых «украшала» та самая ненавистная нам свастика. Давайте вспомним её происхождение, и тогда многое станет на свои места.

Слово «свастика» порождено древнеиндийским языком «санскрит», от «свасти» — приветствие, пожелание удачи и благоденствия. Точнее — от «су» — «добро, благо» и «асти» — «есть, быть». Представляете, в какой символ зла и человеконенавистничества сумел превратить древнее доброе слово нелюдь Гитлер!

Да, древнее: свастика по многим континентам имела повсеместное распространение в качестве орнамента, начиная с VIII тысячелетия до н. э.! Она родилась из ромбового орнамента, впервые появившегося в позднем палеолите. Это крестообразный знак с загнутыми под прямым углом концами, чаще по часовой стрелке, либо против неё. В более широком смысле — розетка с загнутыми в одну сторону концами, как под прямым углом, так и с плавными очертаниями.

Свастика — логотип Херсонской области?

Кстати, насчет плавных очертаний знаю не по наслышке, а из жарких споров, развернувшихся в моем родном Херсоне в 2012-13 гг.,когда общественность, в т.ч. и мы — журналисты обсуждали идею тогдашнего губернатора Николая Костяка выбрать логотип, бренд нашего региона. Был предложен стилизованный знак из четырёх закруглённых элементов, напоминающий вращающееся колесо.

Кое-кто действительно отмечал его внешнее сходство с «закруглённой свастикой». Однако официально он трактовался как символ солнца, движения , а не как политический или идеологический знак. Идея главы ОГА взяла верх, и это знак был установлен над входом в одно из двух зданий ОГА. Кто знает, может этот древний символ стал оберегом этого здания? Ведь другое, на противоположной стороне центральной площади Херсона, полностью разрушено дикарями — пришельцами.

Символ свастики можно найти по всему миру

Итак, два прерывистых ромба, наложенные друг на друга с небольшим сдвигом «на один шаг» , в пересечении дают крест-свастику. Именно такие знаки встречаются на глиняных сосудах из Суз (территория современного Ирана), в геометрическом стиле на древнегреческих вазах, в памятниках древнего искусства Китая и Японии: на неолитической керамике, изделиях из кости и бронзовых сосудах 2-го—1-го тысячелетия до н. э. В древнеримской архитектуре рисунок, образующий в пересечениях свастику, украшает горизонтальный пояс наружных стен Алтаря мира Августа в Риме (13 год до н. э.).

Свастика встречается в разных культурах Евразии, Африки и доколумбовой Америки. У многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде ( к примеру, у древних славян), монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах. Свастика играла существенную роль в древнем индоиранском мире, была распространена в античной греко-римской культуре. Особое распространение имеет в индуизме и буддизме. Встречалась в раннехристианском и византийском искусстве. В христианской иконографии была одной из форм креста.

Значение свастики

Свастика имеет много значений, у древних народов она была символом движения, жизни, благополучия, связывалась с добрым предзнаменованием, процветанием, плодородием, долгожительством, могла служить оберегом от злых духов. Одновременно могла быть символом света, огня, молнии или небесных тел. В Индии свастика продолжает оставаться наиболее широко используемым благоприятным символом у индуистов и буддистов.

По некоторым данным, свастика являлась знаком стоящих во главе пантеона богов-громовержцев: Индра (главный царь богов, повелитель грома, молний, дождя и войны индуизме) , Зевс (верховный бог древнегреческой мифологии, владыка неба, грома и молнии), Юпитер (верховный бог неба, грома и молний в древнеримской мифологии) и Тор — бог грома, бури и плодородия в германо-скандинавской мифологии.

При этом, свастика рассматривается не только как солнечный (солярный) символ, но и как символ плодородия земли. Свастика понималась как символ четырёх основных сил, стихий, четырёх сторон света, центрированных вокруг оси (это зафиксировано и в средневековых мусульманских рукописях, а также сохранилось до нашего времени у американских индейцев), смены времён года, вращения небосвода вокруг небесной оси.В традиционном славянском просторечии свастика называлась по-разному. Например, «ветерок» — поскольку в христианстве свастика обозначает некое духовное движение, схождение Святого Духа, и поэтому «ветер» и «дух» — слова с одним смыслом.

Свастика как символ Красной армии СССР

Короче говоря, исторически свастика гораздо древнее нацизма, но в современной европейской культуре её восприятие во многом определяется ужасающими событиями XX века. Впрочем, мы, граждане Украины нынешнего, 21-го века с полным пониманием отнеслись бы к вполне логичному появлению нарукавных повязок со свастикой у современных российских SS-манов.

Но давайте отдельно остановимся на теме «свастика в буддизме» — только для того, чтобы пояснить наличие свастики на униформе некоторых … красноармейцев. А именно — кавалеристов калмыков и бурятов. Основная их религия — буддизм.

В 1919 году командующий Юго-Восточным фронтом Красной Армии Василий Шорин подписал приказ, утверждавший эмблему для калмыцких и бурятских кавалеристов. Её основной частью была свастика. Шорин был человеком образованным и понимал, что основной символ большевиков — красная звезда — для калмыков и бурятов это ничто по сравнению с их «родным» символом — свастикой. Последняя для них был знаком вихря и отлично сочеталась с той революционной песней -«Варшавянка», которая начиналась словами «Вихри враждебные веют над нами…»

Выглядел этот отличительный нарукавный знак, как ромб из красного сукна 15х11 см, в центре которого в венке была свастика и буквы РСФСР, а вверху — маленькая скромная звездочка. Для этих дивизий и наградной знак был разработан, тоже со свастикой. Все это существовало в Красной Армии до 1922 года, когда народный комиссар просвещения своим приказом запретил применение свастики. Причина — в Германии поднимала голову гидра фашизма и активно афишировала свою сопричастность к символу свастики.

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