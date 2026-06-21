Ключевые моменты:

  • Свастика возникла за тысячи лет до нацизма и была распространена в культурах Европы, Азии, Африки и Америки
  • У многих народов она символизировала жизнь, движение, солнце, благополучие и защиту от злых сил
  • В 1919 году свастика стала элементом знаков различия калмыцких и бурятских кавалерийских частей Красной армии.
  • В 1922 году советская власть отказалась от этого символа из-за его растущей связи с немецким национализмом и будущим нацизмом

Отношение к свастике в современной Европе неразрывно связано с преступлениями нацистского режима. Однако историки и музейные архивы напоминают: этот знак имеет гораздо более древнее происхождение и тысячелетиями использовался в разных культурах мира как позитивный символ. Материал основан на исторических исследованиях происхождения свастики, документах раннего периода Красной армии и сведениях о военной символике 1919–1922 годов.

Происхождение свастики

Свастика… А почему бы о ней не поговорить 22 июня 2026 года, т.е. ровно 85 спустя после того дня, когда войска маньяка, сделавшего её символом своего рейха, начали 4-летнюю кровавую эпопею, именуемую сейчас  немецко-советской войной? Свастика против красной звезды… А ведь мало кто знает, что в Красной армии в ее ранний, начальный период были войсковые части, униформу  которых «украшала» та самая ненавистная нам свастика. Давайте вспомним её происхождение, и тогда многое станет на свои места.

Слово «свастика» порождено древнеиндийским языком «санскрит», от «свасти» — приветствие, пожелание удачи и  благоденствия. Точнее —  от «су» — «добро, благо» и «асти» — «есть, быть». Представляете, в какой символ зла и человеконенавистничества сумел превратить древнее доброе слово нелюдь Гитлер!

Да, древнее: свастика по многим континентам имела повсеместное распространение в качестве орнамента, начиная  с VIII тысячелетия до н. э.! Она родилась  из ромбового орнамента, впервые появившегося в позднем палеолите. Это крестообразный знак с загнутыми под прямым углом концами, чаще по часовой стрелке, либо против неё. В более широком смысле — розетка с загнутыми в одну сторону концами, как под прямым углом, так и с плавными очертаниями.

Свастика — логотип Херсонской области?

Логотип Херсонщини схожий на свастику
Логотип Херсонской области, похожий на свастику

Кстати, насчет плавных очертаний знаю не по наслышке, а из жарких споров, развернувшихся в моем родном Херсоне в 2012-13 гг.,когда общественность, в т.ч. и мы — журналисты обсуждали идею тогдашнего губернатора Николая Костяка выбрать логотип, бренд нашего региона. Был предложен стилизованный знак из четырёх закруглённых элементов, напоминающий вращающееся колесо.

Кое-кто действительно отмечал его внешнее сходство с «закруглённой свастикой». Однако официально он трактовался как символ солнца, движения , а не как политический или идеологический знак. Идея главы ОГА взяла верх, и это знак был установлен над входом в одно из двух зданий ОГА. Кто знает, может этот древний символ стал оберегом этого здания? Ведь другое, на противоположной стороне центральной площади Херсона, полностью разрушено дикарями — пришельцами.

Символ свастики можно найти по всему миру

Итак, два прерывистых  ромба, наложенные друг на друга с небольшим сдвигом «на один шаг» , в пересечении дают крест-свастику. Именно такие знаки встречаются на глиняных сосудах из Суз (территория современного Ирана), в геометрическом стиле на древнегреческих вазах, в памятниках древнего искусства Китая и Японии: на неолитической керамике, изделиях из кости и  бронзовых сосудах 2-го—1-го тысячелетия до н. э. В древнеримской архитектуре рисунок, образующий в пересечениях свастику, украшает горизонтальный пояс наружных стен Алтаря мира Августа в Риме (13 год до н. э.).

Свастика встречается в разных культурах Евразии, Африки и доколумбовой Америки. У многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде ( к примеру, у древних славян), монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах. Свастика играла существенную роль в древнем индоиранском мире, была распространена в античной греко-римской культуре. Особое распространение имеет в индуизме и буддизме. Встречалась в раннехристианском и византийском искусстве. В христианской иконографии была одной из форм креста.

Значение свастики

Свастика имеет много значений, у древних народов она была символом движения, жизни, благополучия, связывалась с добрым предзнаменованием, процветанием, плодородием, долгожительством, могла служить оберегом от злых духов. Одновременно могла быть символом света, огня, молнии или небесных тел. В Индии свастика продолжает оставаться наиболее широко используемым благоприятным символом у индуистов и  буддистов.

По некоторым данным, свастика являлась знаком стоящих во главе пантеона богов-громовержцев: Индра (главный царь богов, повелитель грома, молний, дождя и войны индуизме) , Зевс (верховный бог древнегреческой мифологии, владыка неба, грома и молнии),  Юпитер (верховный бог неба, грома и молний в древнеримской мифологии) и Тор —  бог грома, бури и плодородия в германо-скандинавской мифологии.

При этом, свастика рассматривается не только как солнечный (солярный) символ, но и как символ плодородия земли. Свастика понималась как символ четырёх основных сил, стихий, четырёх сторон света, центрированных вокруг оси (это зафиксировано и в средневековых мусульманских рукописях, а также сохранилось до нашего времени у американских индейцев), смены времён года, вращения небосвода вокруг небесной оси.В традиционном славянском просторечии свастика называлась по-разному. Например, «ветерок» — поскольку в христианстве свастика обозначает некое духовное движение, схождение Святого Духа, и поэтому «ветер» и «дух» — слова с одним смыслом.

Свастика как символ Красной армии СССР

Наказ Червоної армій про затвердження свастики як символу на одязі.
Приказ Красной армии об утверждении свастики как символа на одежде.

Короче говоря, исторически свастика гораздо древнее нацизма, но в современной европейской культуре её восприятие во многом определяется ужасающими событиями XX века. Впрочем, мы, граждане Украины нынешнего, 21-го века с полным пониманием отнеслись бы к вполне логичному появлению нарукавных повязок со свастикой у современных российских SS-манов.

Но давайте отдельно остановимся на теме «свастика в буддизме» — только для того, чтобы пояснить наличие свастики на униформе некоторых … красноармейцев. А именно — кавалеристов калмыков и бурятов. Основная их религия — буддизм.

Раданяський знак відзнаки зі свастикою
Советский знак отличия со свастикой

В 1919 году командующий Юго-Восточным фронтом Красной Армии Василий Шорин подписал приказ, утверждавший эмблему для калмыцких и бурятских кавалеристов. Её основной частью была свастика. Шорин был человеком образованным и понимал, что основной символ большевиков — красная звезда — для калмыков и бурятов это ничто по сравнению с их «родным» символом — свастикой. Последняя  для них был знаком вихря и  отлично сочеталась с той революционной песней -«Варшавянка», которая начиналась словами «Вихри враждебные веют над нами…»

Выглядел этот отличительный нарукавный знак, как ромб из красного сукна 15х11 см, в центре которого  в венке была свастика и буквы РСФСР, а вверху — маленькая скромная звездочка. Для этих дивизий и наградной знак был разработан, тоже со свастикой. Все это существовало в Красной Армии до 1922 года, когда народный комиссар просвещения своим приказом запретил применение свастики. Причина — в Германии поднимала голову гидра фашизма и активно афишировала свою сопричастность к символу свастики.

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