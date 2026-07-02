Ключевые моменты:

Иван Сокол сначала оказался в подразделении УПА

После пленения его направили в Красную армию

За Висло-Одерскую операцию он получил Золотую Звезду

Его биография до сих пор вызывает исторические споры

Материал основан на опубликованных биографических сведениях о Герое Советского Союза Иване Соколе, документах о его награждении, воспоминаниях и исторических публикациях, посвященных деятельности ОУН, УПА и событиям Второй мировой войны. Автор рассматривает этот пример как повод поговорить о сложности человеческих судеб, а не как попытку пересмотреть исторические оценки или официальные позиции.

Как военный УПА Иван Сокол попал в Красную армию

Кипит наш разум возмущенный! Нет, здесь вовсе не уместно цитировать пролетарский гимн «Интернационал». Этими словами я просто передаю эмоции подавляющего, наверняка, числа граждан Украины, после того как польский президент Навроцкий сделал «финт ушами» для поднятия собственного имиджа в стране — отобрал у президента Украины Зеленского польскую награду — Орден Белого Орла. Более того, возмущены этим подленьким деянием и многие в Польше. «Неадекватной реакцией» назвал этот выбрык Навроцкого не кто иной, как глава польского МИД Радослав Сикорский. Напомню вкратце: камнем преткновения стали диаметрально противоположные взгляды на роль ОУН — УПА во Второй мировой войне.

Ну а автор этих строк, как и сообщал читателям в предыдущей публикации на эту тему, продолжает раскапывать материалы на тему ОУН-УПА, чтобы сложить собственное, более-менее объективное мнение об этой непростой странице истории Украины. И наткнулся на интереснейший случай, лишний раз доказывающий, что делить жизнь на черное и белое хотелось бы, но это невозможно. Доказательство тому — судьба бойца УПА, ставшего впоследствии… Героем Советского Союза.

Звали его Сокол Иван Григорьевич, родился он в 1927 году в селе на Волыни. После оккупации этого региона гитлеровцами попал в эшелон с молодежью, угоняемой на работу в Германию. Но, сумев бежать из вагона, долго блуждал по лесам и в конце концов попал в отряд УПА.

Там он стал пулеметчиком. Однажды под Луцком отряд НКВД окружил подразделение УПА, Иван Сокол попал в лапы СМЕРШа. Но, как оказалось, воевавший с ним рядом некий Горошко, был заслан в УПА советской спецслужбой. И он настолько «отбелил» спасшего ему однажды жизнь Ивана Сокола, что того — опытного пулеметчика — записали в красноармейцы.

За что Иван Сокол получил звание Героя СССР

В составе войск 1-го Украинского фронта он участвовал в уничтожении немецкой группировки под Бродами, форсировании рек Западный Буг, Сан и Висла, боях на Сандомирском плацдарме. Особо командир пулемётного отделения гвардии сержант Сокол отличился во время Висло-Одерской операции.

12 января 1945 года при прорыве вражеской линии обороны он первым ворвался в расположение противника и шквальным пулемётным огнём уничтожил более 70 противников. 15 января в боях , отбивая вражескую контратаку, Иван Сокол подпустил врага на близкое расстояние и внезапным огнём уничтожил из пулемёта более 100 немецких солдат и офицеров.

В числе первых 26 января переправился с пулемётом на левый берег Одера и занял рубеж. Отражая вражеские атаки, уничтожил около 60 противников и удержал занятый рубеж, чем обеспечил форсирование реки другими подразделениями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм гвардии сержанту Соколу Ивану Григорьевичу( бывшему бойцу УПА) было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вернулся домой он аж в 1950 году, работал лесником, но все время ощущал скрытую ненависть от тех местных, кому не спалось: мол, да как же это, то он в УПА, то он Герой СССР с привилегиями!? Было дело, как — то сильно его избили неизвестные, долго потом лечился. Поговаривали, что это дело рук местных «чекистов»: злились они на свое бессилие, хотя многое говорило им, что Сокол — таки из УПА.

Но по официальной версии он после бегства из поезда воевал вовсе не в УПА, а в партизанском отряде им. Щорса. И ломать эту версию кто-то «наверху» не хотел — чтобы свой недосмотр не продемонстрировать… Так и жил аж до 1974 года боец УПА Сокол, он же Герой Союза ССР. Такая вот неоднозначная история…

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