Отключения света

Ключевые моменты:

  • Завтра, 7 декабря 2025, в Одессе и области будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за ударов российских военных по энергообъектам.
  • Ограничения будут применяться в течение всего дня объемом от 3 до 4 очередей.
  • Графики отключений в Одессе и области публикует компания ДТЭК.
  • В течение дня время и объем отключений могут изменяться.

По данным компании «Укрэнерго», ограничения будут действовать в течение всего дня с 00:00 до 23:59 – объемом от 3 до 4 очередей.

По данным ДТЭК, завтра в Одессе и области будут действовать следующие графики:

Графики на 7 декабря

Графики Одесса, 7 декабря

Узнать не только графики отключений света, но и о жизни нашего города, а также самые популярные мировые новости вы можете из публикаций Телеграм-канала “Одесской жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

В то же время стоит напомнить, что в течение дня время и объем ограничений могут измениться.

Напомним, сегодня графики стабилизационных отключений в Одессе обновлялись не менее двух раз.

О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

Напомним, в ночь на субботу, 6 декабря, враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате серьезно поврежден энергообъект компании ДТЭК.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ланжерон
Ланжерон
20 минут назад

Горите в аду все те,кто мешает нормальной мирной жизни.

0
Ответить

Ещё по теме