Ключевые моменты:
- Завтра, 7 декабря 2025, в Одессе и области будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за ударов российских военных по энергообъектам.
- Ограничения будут применяться в течение всего дня объемом от 3 до 4 очередей.
- Графики отключений в Одессе и области публикует компания ДТЭК.
- В течение дня время и объем отключений могут изменяться.
По данным компании «Укрэнерго», ограничения будут действовать в течение всего дня с 00:00 до 23:59 – объемом от 3 до 4 очередей.
По данным ДТЭК, завтра в Одессе и области будут действовать следующие графики:
В то же время стоит напомнить, что в течение дня время и объем ограничений могут измениться.
Напомним, сегодня графики стабилизационных отключений в Одессе обновлялись не менее двух раз.
О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Напомним, в ночь на субботу, 6 декабря, враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате серьезно поврежден энергообъект компании ДТЭК.
Горите в аду все те,кто мешает нормальной мирной жизни.