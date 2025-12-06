Ключевые моменты:

Завтра, 7 декабря 2025, в Одессе и области будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за ударов российских военных по энергообъектам.

Ограничения будут применяться в течение всего дня объемом от 3 до 4 очередей.

Графики отключений в Одессе и области публикует компания ДТЭК.

В течение дня время и объем отключений могут изменяться.

По данным компании «Укрэнерго», ограничения будут действовать в течение всего дня с 00:00 до 23:59 – объемом от 3 до 4 очередей.

По данным ДТЭК, завтра в Одессе и области будут действовать следующие графики:

Узнать не только графики отключений света, но и о жизни нашего города, а также самые популярные мировые новости вы можете из публикаций Телеграм-канала “Одесской жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

В то же время стоит напомнить, что в течение дня время и объем ограничений могут измениться.

Напомним, сегодня графики стабилизационных отключений в Одессе обновлялись не менее двух раз.

О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Напомним, в ночь на субботу, 6 декабря, враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате серьезно поврежден энергообъект компании ДТЭК.