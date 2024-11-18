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Как и почему началась война в Украине — рассказывает военный журналист: Часть вторая

Как и почему началась война в Украине — рассказывает военный журналист: Часть вторая

Накануне тысячного дня с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины мы публикуем вторую часть блога военного журналиста Вячеслава Диордиева о событиях, предшествовавших этому и ставших катализатором агрессии.

Часть первая: Как и почему началась война – рассказывает военный журналист

Для успешной оккупации чужой территории агрессору важно заручиться лояльностью местного населения. В феврале 2014-го руководство РФ, планируя агрессию против Украины, делало акцент на создании имиджа своих военных как «защитников прав и свобод». Первой мишенью стал Крым — автономия в составе Украины, которая до 1954 года входила в состав РСФСР.

Настроения в Крыму

В конце февраля 2014-го настроения крымчан не были антироссийскими. Однако за 60 лет в составе Украины большинство местных жителей родились и выросли украинцами. Одно дело — поддерживать дружеские отношения с соседями, другое — воспринять факт того, что сосед приехал не на отдых, а на танке для оккупации. Агрессору было удобнее сделать это так, чтобы крымчане не осознали происходящее.

«Убийства» возле Корсунь-Шевченковского

20 февраля 2014-го, когда еще пылал Майдан в Киеве, возле Корсунь-Шевченковского разгневанные евромайдановцы остановили автобусы с крымскими антимайдановцами. При обыске у них нашли оружие, самодельные мачете и щиты майдановцев. Хотя все крымчане вернулись живыми, российская пропаганда уже 21 февраля сообщила о «8 убитых и десятках пропавших без вести». Это было опровергнуто полицией и главой Совета министров АРК Могилевым, но многим крымчанам эти подробности были не нужны — они верили телевизору.

Бегство Януковича

21 февраля Янукович подписал Соглашение об урегулировании кризиса с оппозицией и в присутствии европейских министров, но вечером бежал из Киева. По разным данным, он побывал в Харькове на съезде депутатов юга и востока Украины, потом в Донецке, после чего 22-23 февраля оказался в России. Согласно Соглашению, он должен был подписать закон о возвращении к Конституции 2004 года.

До вторжения рашистских войск оставались считанные дни…

22 февраля в Верховной Раде депутаты от Партии регионов массово выходили из фракции. После отставки спикера Рыбака председателем парламента избрали Турчинова. Конституционным большинством (328 голосов) приняли постановления о переходе к парламентско-президентской форме правления и о самоустранении Януковича. За последнее проголосовали даже лидер коммунистов Симоненко и нынешний коллаборант Сальдо.

Проблема заключалась в том, что в Конституции были только 4 основания для прекращения полномочий президента: отставка, неспособность по состоянию здоровья, смерть и импичмент. Механизма последнего не существовало, а Янукович просто сбежал. Его бегство было важным для планов России по захвату украинских территорий. Если бы состоялась добровольная отставка, возможно, удалось бы избежать тысяч жертв, войны и сохранить территориальную целостность Украины.

Вячеслав ДИОРДИЕВ

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