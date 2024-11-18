Прогноз погоды на вторник, 19 ноября

Во вторник, 19 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается довольно теплая осенняя погода без дождей и умеренным ветром.
Прогноз погоды в Одессе на 19 ноября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 9-11°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 ноября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер западный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, в прибрежной зоне до 6°C тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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