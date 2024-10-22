И снова тревога… И снова. ракетные обстрелы Одесщины и многих других населенных пунктов… И снова погибли 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка…

Как же надоела эта проклятая война, этот бесконечный ежедневный террор, который безнаказанно около 1000 дней и ночей учиняет россия, лишая людей самого главного и ценного – права на жизнь. А мы держимся, боремся и умираем… К сожалению, пока никто не решается поступить с рашистской россией таким же образом, как это сделали с нацистской германией в 1945-м. Пока…

Но у войны должны быть свои причины. Были ли у россиян причины совершить нападение на своих бывших соотечественников по советскому союзу, их детей, внуков и правнуков? Нет, не было. Но это произошло… Из-за чего и зачем? Из-за массовой манипуляции сознанием и с целью завладения чужими территориями.

Протестные настроения нарастали

А толчком для этого стал отказ от заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Янукович этот документ в конце ноября 2013 года в Вильнюсе не подписал. Испугался «русского гнета» или вообще никогда не хотел подписывать.

Как вывод, по возвращению Януковича из столицы Литвы, сторонники интеграции с ЕС с улиц не разошлись. Напротив, протестные настроения нарастали.

Как ни странно, но тогдашний президент Украины такой порыв людей в центре столицы и других городах страны даже приветствовал, словно разделяя их европейское стремление… Почему? Наверное, что на уровне со своей пресловутой «легитимностью» еще и пытался выглядеть «самым демократичным» и таким образом попытаться заигрывать с людьми. Но на самом деле бессмысленно это выглядело, «по-януковицки».

Янукович просил «остановиться»

Впрочем, это длилось недолго. Через несколько недель протестующие помогли ему «прийти в себя», всеми своими действиями демонстрируя, что они вышли на улицы не шутить, а добиваться своего – ассоциации с ЕС. С тех пор с конца ноября янукович больше протестующих не приветствовал, а пугался и просил их «остановиться». И не только просил, но и пытался это сделать силовым путем, многократно делая попытку разогнать людей по домам с помощью подразделений специального назначения внутренних войск.

Но эти попытки были тщетны. Протестующих становилось больше, их требования звучали громче и стали шире.

Пропаганда в режиме прайм-тайм и угрозы по ерефии

В «московии» пропаганда заработала по полной. В новостных сюжетах и ​​политических ток-шоу по российскому телевидению стали освещать события из центра столицы Украины и других городов. Там убеждали российский народ, что Евромайдан спланирован западными кураторами, а присутствующие на нем исключительно «националисты и неонацисты», и это несет угрозу национальной безопасности россии.

Причем здесь вообще россия и россияне? Протесты проходили в Украине, а не в России. Тогда, в ноябре 2013-феврале 2014-го, россия мало кого интересовала в Украине. Большинство украинцев относились к россии нейтрально. Мы были гражданами соседних независимых государств: у них свой путь, у нас – свой.

В московских студиях на политических ток-шоу эксперты, политики, политологи и журналисты кричали, возмущались, перебивая друг друга и даже угрожали навести в Киеве «порядок», отправив туда свои «элитные» подразделения спецназовцев и десантников.

«Бандеровцы», «нацисты», «фашисты» и рашистские пропагандисты…

Пропаганда в россии акцентировала внимание на том, что на Майдан вышли «бандеровцы» – последователи Степана Бандеры, якобы сражавшегося на стороне нацистской Германии. На самом деле, Бандера был арестован нацистами в 1941 году и находился в концлагере до 1944 года. Термин «бандеровцы» давно утратил связь с конкретным политическим движением, но российская пропаганда использовала его для дискредитации протестующих.

Российские медиа называли участников Евромайдана фашистами, нацистами и бандеровцами, чтобы убедить российский народ в угрозе со стороны Украины. Пропаганда утверждала, что Запад стремится поработить российский народ через Украину, навешивая ярлыки на протестующих и намекая на их поддержку однополых отношений.

Россияне смотрели, слушали и сжимали кулаки, веря, что «бандеровцы», американцы и европейцы пытаются захватить их землю и лишить их возможности рожать детей, вступать в традиционный брак и разговаривать на русском языке. Пропаганда убеждала, что Евромайдан – это только прелюдия к попытке поглощения россии коллективным Западом.

Янукович убежал… Россия готовилась к развитию событий…

Революция достоинства или Евромайдан завершились побегом Януковича и его соратников в россию 21 февраля. События на Майдане были кровавыми: погибли около ста протестующих и пятнадцать работников силовых структур. Большинство погибших были застрелены с 18 по 20 февраля 2014 года, обстоятельства убийств до сих пор не раскрыты.

21 февраля между властями и оппозицией было заключено Соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Она предусматривала формирование правительства национального единства, возвращение в парламентско-президентскую форму правления и выборы Президента до конца года. Документ был подписан представителями Германии, Польши и Франции, но российский представитель Владимир Лукин свою подпись не поставил.

Янукович в тот же день скрылся, а россия готовилась к дальнейшим действиям. Продолжение следует…

Вячеслав ДИОРДИЕВ

Фото иллюстративные из открытых источников