На светофоры в Одессе устанавливают генераторы (фото)

Для обеспечения бесперебойной работы ключевых светофоров в Одессе, коммунальщики начали подключать их к источникам генерации электроэнергии. Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Напомним, после массированной ракетной атаки на украинскую энергетику в воскресенье, 17 ноября, Одесса уже более полутора суток остается без света, а некоторые районы даже без воды и отопления.
Поэтому, для обеспечения автономной работы светофоров на ключевых перекрестках города во время экстренных отключений электроэнергии Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения ОГС совместно с КУ «СМЭП» организует подключение генераторов к светофорным объектам.
Читайте также: