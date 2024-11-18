На светофоры в Одессе устанавливают генераторы (фото)

Напомним, после массированной ракетной атаки на украинскую энергетику в воскресенье, 17 ноября, Одесса уже более полутора суток остается без света, а некоторые районы даже без воды и отопления.

Поэтому, для обеспечения автономной работы светофоров на ключевых перекрестках города во время экстренных отключений электроэнергии Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения ОГС совместно с КУ «СМЭП» организует подключение генераторов к светофорным объектам.

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