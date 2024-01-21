Новости Одессы и Одесской области

Крым: когда его освободят и что для этого делается уже сейчас

Крым: когда его освободят и что для этого делается уже сейчас

Освободить Крым в 2023 году, как обещало военное руководство Украины, так и не удалось. Но удалось уничтожить 20% кораблей Черноморского флота РФ и заставить агрессора убрать треть судов из Севастополя. Благодаря ракетам StormShadow россия больше не господствует в Черном море. «Одесская жизнь» выясняла, почему деоккупация полуострова откладывается и каким может быть процесс его реинтеграции.

Контрнаступление и изоляция полуострова

крымский мост и тревоги

Основной целью украинской армии в 2024 году, как ожидается, станет изоляция Крыма в ходе подготовки контрнаступления. Так как полуостров сейчас является сухопутной и морской базой для значительного военного контингента россиян, уничтожение этого плацдарма лишит врага возможности снабжать южную группировку войск. А «демонтаж Крымского моста», как говорят в украинском командовании, должен вынудить россиян совершить очередную «перегруппировку» и покинуть Крым. 

Помочь реализовать «крымскую операцию» могли бы крылатые дальнобойные ракеты Taurus с радиусом поражения до 500 км. Германия обещала передать их Украине еще в апреле 2023 года, но поставок до сих пор не было. А именно от современных западных ракет и другого вооружения зависит успех будущего контрнаступления и освобождения Крыма. 

Крымские партизаны и «закручивание гаек»

Крым при украине и россии

В 2023 году полуостров Крым, несмотря на вливание миллиардов рублей, перестал быть популярным местом отдыха для россиян. РФ превратила полуостров в военную базу, используя гражданское население как живой щит. Вместе с тем самые смелые крымчане при поддержке украинских спецслужб организовали партизанские группы: «Желтая лента», «Злая мавка», «Атеш» и другие. Подпольщики проводят разведку, устраивают диверсии, распространяют листовки с недвусмысленными призывами вроде «Геть з України, москаль некрасивий!» и «Сохрани жизнь, эвакуируйся. Крым — это Украина». 

Партизаны продолжают свою тихую борьбу, несмотря на опасность и постоянное «закручивание гаек» в Крыму, особенно в отношении коренных народов. Напомним, что еще в 2016 году россия запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, представительного органа крымских татар. Страна-агрессор проигнорировала решение Международного суда ООН от 2017 года, которым рф обязали воздержаться от ограничения прав крымских татар на представительство собственных интересов и возобновить работу представительного органа. Более того, в 2023 году оккупанты и вовсе «национализировали» помещение Меджлиса в Симферополе.

Подготовка к возвращению Крыма

Несмотря на то, что точные сроки возвращения Крыма в Украину пока не определены, процессуально Украина к этому уже готовится. За 2022 и 2023 годы Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым подготовило данные для санкций в отношении «судий» и некоторых чиновников на полуострове, ремонтников «крымского моста», участников милитаризации крымского образования и российских пропагандистов.

Также Представительство вместе с министерствами, государственными органами, общественными организациями и экспертами разрабатывают первоочередные мероприятия, которые будут проводиться в первые дни после освобождения Крыма. Это, например, восстановление органов публичной власти и верификация выданных на полуострове «документов».

Обсуждается также предложение вернуть Крыму исторические топонимы, имеющие тюркское происхождение, или старые крымскотатарские названия. 

Отказ от автономии и украинизация

Один из сложнейших вопросов, который придется решать в освобожденном Крыму, — незаконное пребывание российских граждан. С 2014 года их прибыло на полуостров не менее 800 тысяч человек.

По мнению адвоката Сергея Голубка, допущенного к практике в Международном уголовном суде, коллективная депортация россиян была бы нарушением прав человека.

— Я думаю, что нужно разбираться индивидуально — наказывать тех, кто совершил преступления. И принимать решения относительно тех, кто там живет, исходя из их характеристик и требований украинского права, — утверждает Голубок, приводя в пример путь, который выбрали страны Балтии после обретения независимости, в том числе в отношении гражданства. 

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, после деоккупации Крым потеряет статус автономии. Это поможет минимизировать риск сепаратистских движений в будущем.

— Нас ждет не менее сложный путь, который предусматривает «мягкую украинизацию» и балансирование между интересами Украины и желаниями национальных меньшинств, — говорит Подоляк.


Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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