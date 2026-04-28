Ключевые моменты:

Нина Коротун из Рени посвятила школе 44 года и воспитала несколько поколений учеников.

В 85 лет она живет одна, справляясь с бытом и одиночеством после потери семьи.

Женщина находит поддержку в животных, соседях и редких поездках по делам.

В громаде действуют социальные программы помощи пожилым людям, в частности уход на дому и стационар.

Легенда на «охоте»… за продуктами

В одном из супермаркетов города Рени «охотилась» за продуктами женщина зимнего возраста, с нимбом белоснежных волос вокруг лица. Она опиралась на свой верный посох – натруженная за долгую жизнь спина ну совсем отказывается разгибаться.

Вот тебе задачка: одновременно держаться за палку, раскрывать сумку да еще и набирать товар из холодильника. Ну не выросла у человека третья рука.

Девушки-продавщицы, увидев эту «многозадачность», тут же подлетели на помощь.

– Мне главное – моих собачек накормить, – приговаривала пенсионерка, наполняя пакет бюджетными деликатесами для хвостатых: куриными лапками и шейками. – Девочки, мне еще моющих средств надо набрать.

– Как же вы это все донесете, бабушка? – запереживали продавщицы, глядя на тяжелые пакеты.

– Не волнуйтесь, справлюсь. Меня машина ждет под магазином, – бодро отрезала она.

Девушки и не догадывались, что называли «бабушкой» настоящую легенду города Рени. Перед ними была Нина Ивановна Коротун – человек, который 44 года «сеял разумное, доброе, вечное» в школе, воспитав столько поколений, что их хватило бы на небольшой городок. Учительница-методистка обучала молодых педагогов, а свой предмет – немецкий язык – преподавала так, что ее ученики блестяще сдавали экзамены в вузах, а потом покоряли другие вершины. Один из них – профессор Всеволод Самохвалов, который преподает в Кембридже.

У каждого – свой жизненный «сериал»

Уже четверть века Нина Ивановна на заслуженном отдыхе. Пять лет назад ее муж ушел в мир иной, а единственный сын трагически погиб. Теперь она хозяйничает в доме сама.

Одиночество для нашей героини непривычно. Она выросла в многодетной семье – была девятым ребенком у своих родителей. Поэтому сейчас Нина Ивановна имеет многочисленных племянников, но особого внимания не требует, ведь понимает – времена тяжелые, у каждого свой «сериал» в жизни, свои дети.

Однако на ее 85-летие многочисленная родня приняла совместное решение: «Бросаем дела и собираемся все! Будем поздравлять самую мудрую представительницу рода».

Птичий зоопарк и кулинарный секрет семьи Коротун-Байрактар

Когда-то дом Нины Ивановны был настоящей меккой для всей родни и коллег-педагогов. Ее муж, Афанасий Петрович, с громкой фамилией Байрактар (с турецкого – знаменосец), был зоотехником от Бога. Во дворе он развел птичий зоопарк: удивительных цветов уток, гусей разнообразных пород, диковинных кур… А индюки! Каждый – по двадцать килограммов живой гордости. Были даже живописные фазаны с перепелками.

– Когда приходили гости, выносили «приговор» курице, – вспоминает племянница Галина Абрамова. – Это было не просто порезать курицу, это была особая церемония. Хозяин ее ощипывал, а потом – внимание, кулинарный секрет! – пропаривал тушку через полотенце утюгом. После такой «спа-процедуры» еще раз выщипывал перышки и начинал мыть. Птица становилась белоснежной и идеально чистой. Нина Ивановна накрывала такие столы, что гости забывали обо всех своих проблемах. Афанасий Петрович брал баян, кто-то доставал гитару… Об этих посиделках старшее поколение Рени вспоминает до сих пор.

Лучшее время – когда нет свободного времени

Но главное место в жизни Нины Ивановны занимала школа.

– Я вся была в работе, она меня поглощала полностью, – рассказывает пенсионерка. – Была учителем-методистом, старшим учителем, завучем по учебно-воспитательной работе в первой школе города Рени. Должность организатора – это такое дело, что надо думать о каждом. Наша школа тогда «гремела» на весь район и даже на область. Вот это и был мой золотой час – когда жизнь бурлила. Часто вспоминаю наши поездки с детьми по культурным центрам страны. В такие путешествия мы обязательно брали всех «трудных» подростков – тех, к кому надо было искать особый ключик. Этот период был самый счастливый для меня.

«Главное, чтобы рядом было что-то живое»

После такой бурной жизни настроиться на волну «одиночества» – это особая мудрость. Как это удается педагогу?

– У меня есть котики и собачки, – рассказывает Нина Ивановна. – Время от времени покупаю себе несколько взрослых кур-несушек. Мне главное, чтобы рядом было что-то живое. Держать хозяйство сил нет. Это раньше мы вставали вместе с солнцем, чтобы до работы успеть накормить живность. После уроков – бегом домой, чтобы все проконтролировать. Не всегда успевала. Думала: «Вот выйду на пенсию – и сделаю в доме идеальный порядок». Не получается. Глазами бы все сделала, а сил – только поесть приготовить.

К возможности воспользоваться помощью социальной службы Нина Ивановна относится скептически: говорит, там множество ограничений – что они должны делать, а что не входит в обязанности. Поэтому она имеет помощницу – знакомую женщину, которая приходит раз в неделю. Она делает все, что нужно. Пенсионерка рассчитывается «по-божески» из собственной пенсии.

Раз в месяц – променад на машине

Со двора, за калитку, наша героиня никогда не выходит – боится споткнуться и упасть. И переживает не за риск наставить синяки или подвернуть ногу, а о собственной репутации.

– Не дай Бог упаду, а прохожие подумают: «Вот нажралась, старая пьяница!» – улыбается она.

Но как же Нина Ивановна выживает в самоизоляции?

– Раз в месяц я беру машину и делаю все свои дела, – делится опытом наша пенсионерка. – Во-первых, еду в банк за пенсией. Во-вторых, сразу рассчитываюсь за все коммунальные до копеечки, чтобы совесть была чиста. В-третьих – в супермаркет, скупиться на целый месяц. Машиной сосед помогает, золотой человек. Да и вообще, соседи у меня чудесные: то Таня свежего хлебушка принесет, то племянница Галина заскочит.

Кое-кто из бывших коллег, учеников и их родители звонят мне, вспоминаем прошлое. Эти звонки для меня очень дороги, они дают силы жить дальше.

Как работает система опеки над одинокими стариками

Нина Ивановна Коротун – настоящий боец. И, что бы там ни было, ей есть на кого положиться – она имеет большую семью. Но как быть людям почтенного возраста, которые не имеют такого тыла?

Если на склоне лет человек остался одиноким и уже не в состоянии справиться с бытом, он может поселиться в стационаре для одиноких граждан, который расположен в селе Новосельское. Обычно здесь проживают 20-25 стариков, которые обеспечены всеми бытовыми удобствами, четырехразовым питанием и постоянным наблюдением персонала. Заведение финансируется из местного бюджета и частично – за счет пенсий самих жителей.

Есть такая социальная услуга, как помощь на дому, ею пользуются почти 240 одиноких жителей Ренийской громады.

Ренийский городской совет предоставляет финансовую поддержку общественному объединению ветеранов, деятельность которого имеет социальную направленность.

– У нас на учете 85 пожилых людей возрастом 80+, а также льготные категории населения, – рассказывает глава общественной организации Валентина Степаненко. – В частности, мы опекаемся ветеранами Второй мировой войны – это люди, которые подростками работали ради фронта. Есть у нас вдовы ветеранов войны, лица с инвалидностью вследствие войны, а также «чернобыльцы» и ВПЛ. Организация сотрудничает со всеми религиозными громадами, которые помогают малообеспеченным гражданам обычно продуктами питания.

В Центре культуры и досуга для людей почтенного возраста действует хор ветеранов, который, по сути, стал настоящим клубом по интересам.

А в Ренийской публичной библиотеке на постоянной основе работает клуб «Цифра»: библиотекарь Владимир Никула дает персональные уроки пенсионерам, которые стремятся овладеть новыми технологиями – например, научиться оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения.