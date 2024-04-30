Жизнь вдали от городской суеты: как живут люди в селе Холмское

Олег Цинев, тракторист

— Я работаю в фермерском хозяйстве «Надежда». Каждый рабочий день начинается в восемь утра и продолжается, пока не стемнеет. Иногда приходится задерживаться и до полуночи. Но это не трудно, потому что нам нравится работать на земле. Мы молим Бога, чтобы дал побольше дождей — это наше спасение.

Всю жизнь я работал трактористом. Сейчас с помощниками удобряем поле озимой пшеницы. Если этого не сделать вовремя, урожай может быть не таким богатым. Поэтому загружаем сеялку нужными удобрениями, и под музыку ветра и звук мотора умело работаем. Надеемся, сегодня закончим.

Захар Минчев, учитель истории

— История села начинается с 1830 года. Наши предки, которые пришли как беженцы из Болгарии, взяли название от села, где они жили. Это Селеогло, более известное как Селеоглу, поскольку в нашем диалекте слова заканчиваются на «у». Сначала была основана школа, затем построена церковь. Так и начало жить село, проходя все исторические периоды — как и другие населенные пункты современной украинской Бессарабии (Буджака). В рамках политики декоммунизации, которую я поддерживаю, название Холмское (до сих пор официальное) не соответствует грамматическим нормам украинского языка. Таким образом на общественном собрании мы решили вернуть историческое название села — Селиогло.

Все экспонаты нашего школьного музея привезли дети, их родители и учителя. В его восстановлении участвовало все село. Начало музея было положено еще в 80-х годах прошлого века, и находился он в здании церкви. Церковь тогда не действовала. То, что удалось сохранить, мы принесли сюда, в школу. Раньше здесь был исторический кабинет, сейчас музей. Экспонаты благодаря учителям сохранились, и, могу сказать, что здесь действительно оригинальные вещи.

У нас есть валок, которым пахали землю. Это не плуг, а именно валок, потому что в нем деревянные элементы. Плуг — это когда все железное. Есть и сеялка для кукурузы — как говорят у нас, пашой или папашой. Самой распространенной культурой тогда была именно она. Только кукуруза позволяла получать зерно, шуму, которой кормили овец, и початки, которыми разжигали печи и грелись.

Овцеводство было основным промыслом. Село расположено в степи. У нас здесь реки нет, даже озера раньше не было — предки, когда оседали, искали больше земли, чтобы выпасать овец. А инструменты соответствуют деятельности жителей села: есть лопата для сбора соломы, есть деревянная хатка, большая палка, которой собирали пшеницу во время кошения дерна, сена, пшеницы. Уцелели также лопаты, которыми ставили посуду с едой в печь. Есть у нас много сосудов, в которых хранили воду, вино — наподобие греческих амфор, бурдюки для воды — в поле брали и дома пользовались. Есть разные виды влачанок (устройство для обработки шерсти): шерсть была основой материальных достижений людей. В давние времена овцеводство давало большой доход, и по сей день шерсть используется для вязания носков и одежды. Также есть корзина, сплетенная из лозовых палочек, зубчатые доски, на которых женщины стирали белье.

Здесь собраны только те вещи, которые действительно были в употреблении наших предков. Есть и царвули (обувь), пошитые из свиной кожи, и деревянная кровать. Все эти вещи были сделаны руками наших дедушек и бабушек. Что касается земледельческого орудия, то двигателем был конь или вол, а все остальное делал человек — большим и тяжелым трудом. Я постоянно рассказываю об этом детям, чтобы они знали, ценили, помнили, как было раньше.

Людмила Димова, учительница

— Это памятник болгарской культуры — «Евангелие», которое передается от поколения к поколению в нашей семье. Моя бабушка передала его моей маме, а мама — мне. Написано оно на староболгарском языке и привезено из Болгарии. На обложке есть имена тех, кому принадлежала книга и кому была передана. Записана также фамилия моих предков — Тодоровы. Эта фамилия очень распространена в Болгарии и до сих пор есть у нас. Это была богатая семья, которая имела большое хозяйство: коров, овец, лошадей, обрабатывала много земли.

Поэтому книга теперь в нашей семье, и я решила подарить эту реликвию музею. И когда в школе заходит тема о старых книгах, я беру «Евангелие» из музея, чтобы дети могли увидеть и попробовать прочитать что-то на староболгарском языке.

Агриппина Драганова, швея в сельском Доме культуры

— Мама рассказала мне, что впервые я взяла ножницы в руки в четыре года. Тогда я отрезала от маминого платья кусок ткани, чтобы сшить одежду для куклы. Она меня не ругала, а купила ручную швейную машинку. Поэтому после школы, а потом и после работы, я ходила к тете, которая научила меня профессионально шить. Так понемногу и сшила все сценические костюмы фольклорного ансамбля «Лале». Я шила болгарскую, молдавскую, украинскую и гагаузскую одежду. Сейчас шью 15 юбок для нового танца коллектива. Создавала и украинские костюмы для детей из местного садика.

Очень люблю шить и очень хочу, чтобы был мир, чтобы дети были веселыми и у меня были поводы мастерить красивые наряды.

Антонина Стойчева, мастерица

— С детства очень люблю вязать крючком. Мои прабабушка, бабушка и мама — все были известными мастерицами. Этот талант передался и мне. Мама работала на швейной машинке, а я постоянно была рядом, наблюдала. Она давала мне маленькие кусочки ткани, и я тоже шила. Потом научилась вязать. Во втором классе уже имела свою выставку с вязаными платьями для кукол. Сегодня моя дочь также занимается творчеством, но ей больше нравится рисование.

Майя Пенова, мастерица

— Вязать шерстяные тапочки меня научила моя бабушка Анна. Потом, когда я пошла в школу, то ходила в кружок, где мы совершенствовали свои умения. Сегодня все в нашей семье носят тапочки, которые я связала. Да и многие из села. Людям нравится, поэтому заказывают из Одессы, Измаила, из всех соседних сел. Отправляю и в другие страны — Болгарию, Германию. Я вяжу в основном шерстяные тапочки, но кто-то хочет, чтобы они были наполовину с акрилом — так они носятся дольше. Шерсть натуральная и очень теплая. Крашу в разные цвета и зимой, когда есть больше свободного времени, вяжу много пар.

Валентина Митрова, мастерица

— Я родилась в соседнем селе Островное (Бабата). Живу здесь уже 30 лет — вышла замуж за местного парня. Вязать меня научили бабушка Анна и мама Мария. Сначала не очень получалось, но мама понемногу приучала меня. А потом и свекровь побуждала к вязанию. Она много вязала крючком и создавала очень красивые вещи. Я же умела вязать только носки и кардиганы, а она научила создавать изысканную одежду. Поэтому я почти постоянно вяжу. Так я успокаиваю нервы и гармонизирую себя.

Целый день мы возимся по хозяйству, а вечером я сажусь вязать, и заодно отдыхать, думать о чем-то духовном. Вот уже 15 лет мы с мужем придерживаемся поста. А перед Великим постом не едим три дня. Да, нам Бог помогает.

Я счастливый человек — имею все, о чем мечтала. У меня есть муж, дети, семья, все здоровы. Также имеем большое хозяйство — три коровы, шестеро телят, поросят, овец, уток, кур. На сон только времени не хватает — могу работать до утра, пока не увижу, как будет выглядеть изделие. Особенно, когда это детские платья.