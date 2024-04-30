Митинг против старости: на сцене Одесского театра кукол – премьера спектакля «Forever young»

«Младшему – восемьдесят девять. Другим – за девяносто»

Есть некоторое «единение» с премьерой Театра кукол «Ложь», которая состоялась совсем недавно: оба спектакля – для взрослых и в обоих вы не увидите кукол…

«Forever young»… Почти два часа зритель вместе с героями спектакля находится в пансионате для ветеранов сцены. Самому молодому из них восемьдесят девять. Другим – за девяносто. А еще есть молодая медсестра Светлана (Светлана Рядченко), которая и занимается «контингентом». Светлана мечтает о сцене, а контингент – о том, чтобы она скорее предоставила им возможность побыть без нее хотя бы некоторое время.

Мы проведем с героями время перед сном: вечерние пилюли, вечерняя молитва, вечерняя гимнастика… Букеты болезней… Что еще есть в их жизни?.. Кажется, ничего больше!

О, не торопитесь! Наши герои – актеры, бывшие (бывают ли они бывшими?) звезды. Им почти всем за девяносто? Ну и что? Ни один из них все еще не покинул Театр, поэтому все происходящее – их вечная игра. Или, как отмечают в Театре кукол, «найден рецепт вечной молодости».

Они ведь даже оставили для себя кое-что из давнего-давнего реквизита! Да-да, они едва заходят в комнату, где проходят эти ежедневные вечерние посиделки и где медсестра пытается навести порядок во всем. Но «навести порядок» для наших героев – это нечто совсем другое, иногда столь эпатажное, что захватывает дух!

Не бывает бывших актеров, даже если тебе за девяносто! Так произошло в этом пансионате, так решил «контингент», который даже пытается собирать подписи для проведения митинга против старости.

Катетеры-протезы-парики?.. Ну и что? Мы и с этим сыграем и большую любовь, и выяснение отношений, даже драку, если нужно. Мы будем признаваться в нежных чувствах и говорить языком Шекспира! Даже если для «Ромео и Джульетты» уже нет, как оказывается, актеров (один из них хранится на фортепиано в виде урны с прахом)…

Каждый вечер – новый спектакль

Но ведь «Forever young» – это мюзикл. Мировые хиты (в том числе и украинские) не забыты нашими героями! У каждого – свой, родной, по-настоящему звездный! И раздаются, раздаются эти до боли знакомые живые песни и мелодии. И становятся на глазах звезды в таких почтенных годах молодыми, даже юными. Будто приняли они эликсир той вечной молодости вместо таблеток, которые раздает им медсестра.

В спектакле нет «классического» сюжета. Здесь каждая сцена – комедийная композиция, каждый жест (часто зашкаливающий) – филигранная работа, потому что за ним – словно целая жизненная история. Для них это известное выражение, что жизнь – театр, а люди в нем актеры – не просто одна из самых известных цитат…

Они, кажется, каждый вечер играют новый спектакль, даже если реплики, может, звучат далеко не впервые. И игра эта на глазах у зрителя набирает обороты, превращаясь в незаурядное зрелище: старый реквизит оживает, старые актеры, кажется, не обращают внимания ни на болезни, ни на падающий с головы парик, ни, конечно же, на медсестру, которая все еще пытается хоть как-то «справиться» с этими вечно молодыми старенькими артистами…

Ну а личная история… Да, и она есть, у каждого своя. Но даже когда они погружаются в воспоминания, то и это – как выход на сцену. Не очень удается передать личное словами? Тогда снова и снова споем. Такой вот митинг против старости… И каждый поймет.

А если не поймет? Тогда подается такой жест (реплика, «штучка», вымысел), что вы снова будете хохотать.

Смех в зале звучал постоянно. А я все время едва сдерживала слезы…

Знакомимся с исполнителями и постановщиками

Теперь самое время рассказать о тех, кто вместе с режиссером-постановщиком подарил зрителям это необычное театральное событие:

заслуженный артист Украины Валерий Стрелец;

Александра Смирнова-Кошелева;

заслуженный артист Украины Станислав Михайленко;

заслуженный артист Украины Иван Цуркан;

Марина Замчевская;

Любовь Солдатова;

Евгения Есьман;

Евгения Воюцкая.

Художник-постановщик – Маргарита Мисюкова.

Хореограф, ассистент режиссера – Марина Замчевская.

Музыкальный руководитель, хормейстер – Светлана Рядченко

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