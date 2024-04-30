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Митинг против старости: на сцене Одесского театра кукол – премьера спектакля «Forever young»

Митинг против старости: на сцене Одесского театра кукол – премьера спектакля «Forever young»

На сцене Одесского академического театра кукол – премьера комедийного мюзикла «Forever young» (режиссер-постановщик Линас Зайкаускас). Действительно комедия. Действительно, мюзикл. И надо было слышать, как во время спектакля смех в зале иногда превращался в хохот. А я все время едва сдерживала слезы.

«Младшему – восемьдесят девять. Другим – за девяносто»

Есть некоторое «единение» с премьерой Театра кукол «Ложь», которая состоялась совсем недавно: оба спектакля – для взрослых и в обоих вы не увидите кукол…

Премьера спектакля «Forever young», сценка
Премьера спектакля «Forever young», на сцене
Премьера спектакля «Forever young», премьера
Премьера спектакля «Forever young»

«Forever young»… Почти два часа зритель вместе с героями спектакля находится в пансионате для ветеранов сцены. Самому молодому из них восемьдесят девять. Другим – за девяносто. А еще есть молодая медсестра Светлана (Светлана Рядченко), которая и занимается «контингентом». Светлана мечтает о сцене, а контингент – о том, чтобы она скорее предоставила им возможность побыть без нее хотя бы некоторое время.

Мы проведем с героями время перед сном: вечерние пилюли, вечерняя молитва, вечерняя гимнастика… Букеты болезней… Что еще есть в их жизни?.. Кажется, ничего больше!

Премьера спектакля «Forever young», театр кукол
Премьера спектакля «Forever young», на премьере
Премьера спектакля «Forever young», актеры

О, не торопитесь! Наши герои – актеры, бывшие (бывают ли они бывшими?) звезды. Им почти всем за девяносто? Ну и что? Ни один из них все еще не покинул Театр, поэтому все происходящее – их вечная игра. Или, как отмечают в Театре кукол, «найден рецепт вечной молодости».

Они ведь даже оставили для себя кое-что из давнего-давнего реквизита! Да-да, они едва заходят в комнату, где проходят эти ежедневные вечерние посиделки и где медсестра пытается навести порядок во всем. Но «навести порядок» для наших героев – это нечто совсем другое, иногда столь эпатажное, что захватывает дух!

Не бывает бывших актеров, даже если тебе за девяносто! Так произошло в этом пансионате, так решил «контингент», который даже пытается собирать подписи для проведения митинга против старости.

Катетеры-протезы-парики?.. Ну и что? Мы и с этим сыграем и большую любовь, и выяснение отношений, даже драку, если нужно. Мы будем признаваться в нежных чувствах и говорить языком Шекспира! Даже если для «Ромео и Джульетты» уже нет, как оказывается, актеров (один из них хранится на фортепиано в виде урны с прахом)…

Каждый вечер – новый спектакль

Но ведь «Forever young» – это мюзикл. Мировые хиты (в том числе и украинские) не забыты нашими героями! У каждого – свой, родной, по-настоящему звездный! И раздаются, раздаются эти до боли знакомые живые песни и мелодии. И становятся на глазах звезды в таких почтенных годах молодыми, даже юными. Будто приняли они эликсир той вечной молодости вместо таблеток, которые раздает им медсестра.

В спектакле нет «классического» сюжета. Здесь каждая сцена – комедийная композиция, каждый жест (часто зашкаливающий) – филигранная работа, потому что за ним – словно целая жизненная история. Для них это известное выражение, что жизнь – театр, а люди в нем актеры – не просто одна из самых известных цитат…

Они, кажется, каждый вечер играют новый спектакль, даже если реплики, может, звучат далеко не впервые. И игра эта на глазах у зрителя набирает обороты, превращаясь в незаурядное зрелище: старый реквизит оживает, старые актеры, кажется, не обращают внимания ни на болезни, ни на падающий с головы парик, ни, конечно же, на медсестру, которая все еще пытается хоть как-то «справиться» с этими вечно молодыми старенькими артистами…

Сцена из спектакля Премьера спектакля «Forever young», театр кукол
сцена из спектакля «Forever young»
Премьера спектакля «Forever young», фрагмент

Ну а личная история… Да, и она есть, у каждого своя. Но даже когда они погружаются в воспоминания, то и это – как выход на сцену. Не очень удается передать личное словами? Тогда снова и снова споем. Такой вот митинг против старости… И каждый поймет.

А если не поймет? Тогда подается такой жест (реплика, «штучка», вымысел), что вы снова будете хохотать.

Смех в зале звучал постоянно. А я все время едва сдерживала слезы…

Знакомимся с исполнителями и постановщиками

Теперь самое время рассказать о тех, кто вместе с режиссером-постановщиком подарил зрителям это необычное театральное событие:

  • заслуженный артист Украины Валерий Стрелец;
  • Александра Смирнова-Кошелева;
  • заслуженный артист Украины Станислав Михайленко;
  • заслуженный артист Украины Иван Цуркан;
  • Марина Замчевская;
  • Любовь Солдатова;
  • Евгения Есьман;
  • Евгения Воюцкая.
  • Художник-постановщик – Маргарита Мисюкова.
  • Хореограф, ассистент режиссера – Марина Замчевская.
  • Музыкальный руководитель, хормейстер – Светлана Рядченко

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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