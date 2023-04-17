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Брынза из Буджака: сколько нужно овец для производства одного кусочка

Брынза из Буджака: сколько нужно овец для производства одного кусочка

Брынза — сыр белого цвета, в меру соленый и слегка ломкий. Делают брынзу чаще всего из козьего или овечьего молока. Она вкуснющая, молоденькая, требующая к себе вина и уважения в равных долях.

С чаем, в салатах, с макаронами, помидорами, арбузами, да просто с хлебом — это песня! Её нам передала моя свекровь из села Островное (Суворовская громада).

Смакуя очередной кусочек, у меня родился вопрос: какое количество овец надо подоить, чтобы получилось три бруска брынзы.

— Одна овца даёт примерно стакан молока. Вот и считай, — ответил супруг.

Со счётом у меня примерно как с физикой, ну, и химию туда же смело добавим. Поэтому мы упёрлись в стену непонимания. И муж решил начать с истоков.

Откуда у пастухов столько овец

Люди когда-то давно потому и решили собирать овец с каждого двора, выпасать и доить их по очереди, чтобы каждый мог сделать достаточное для семьи количество брынзы.

— И я лет с десяти пас овец. Главное что: не потерять их, не давать им спать, смотреть, чтобы не наелись отравы (иначе умрут), чтобы не зашли на засеянное поле и вечером вернуть хозяевам. Всё, в принципе.

Что может быть проще, правда? 

Я в десять лет могла вскипятить чайник.

Он с десяти лет ходил пасти по 150-200 овец. 

Целый день, за селом, в любую погоду. Делов-то!

пастух и овцы

Когда пастуха застает ливень в поле

А однажды в поле его застал холодный ливень с градом. Он, в одной футболке и шортах, промок за секунду. Увидев недалеко заброшенное строение то ли виноградарей, то ли ещё какой бригады, бросился туда. Овцы за ним, сбились под навесом. А он достал промокшие спички, раздобыл в этой халабуде сухие травинки, палочки, и разжёг костерок. С окошка сорвал приколоченный ватник, отряхнул от облепивших его бабочек, и уселся у огня мечтать свои мальчишеские мечты.

«Гвозди бы делать из этих людей!» — вот к таким деревенским мальчишкам это высказывание применимо на сто процентов.

Максимум, на что бы хватило меня — это сесть и горько расплакаться на плече у какой-то овцы (вряд ли у них есть плечи, но я бы нашла, куда расплакаться).

Жить по-человечески

И когда мы в миллионный раз пересматриваем фильм «Изгой», где герой Тома Хэнкса так отчаянно борется за жизнь на необитаемом острове, муж мечтательно замечает: «Вот бы туда попасть — только ты и природа. И никаких войн, кредитов, вирусов и прочих «благ» цивилизации».

И я верю: у него бы и дом получился лучше, и поле бы чем-нибудь засеял, и даже вино бы придумал, из чего делать.

Так что я тоже за компанию вздыхаю в надежде на то, что когда-нибудь наши люди заживут по-человечески. И настоящей ценностью станут честность, порядочность и прочие добродетели. 

А всех остальных можно отправить на необитаемый остров.

Наталия Димчева

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Редакция ПРОФИЛЬ

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