В этом году Одесса станет арбузной столицей Украины

В Украине центром выращивания арбузов всегда был Херсон. Но в 2023 году посевной компании в Херсонской области не будет — поля заминированы. А арбузы будут выращивать на Одещине.

Об этом в комментарии прессе рассказал Дмитрий Соломчук, депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

«В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять в Одесском регионе, и части Кировоградской области», — рассказал Соломчук.

Что касается цен на арбузы, то не уточняя цифр, нардеп спрогнозировал, что они должны быть ниже прошлогодних, потому что вырастут площади, на которых выращиваются арбузы и дыни.

А борщевые овощи — буряк, морковь и картошку будут выращивать в Центральной и Западной Украине.

Депутат отметил, что многие фермерские хозяйства, особенно малые, в этом году переориентируются на выращивание овощей, тогда как раньше сеяли зерновые или подсолнечник.

Благодаря росту числа выращиваемых овощей, в Украине рассчитывают преодолеть дефицит на них и зависимость от импорта. Так как импорт ведет к росту цен на них. Например, сейчас особенно подорожал лук.

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Источник: Новини.LIVE