Новости Одессы и Одесской области

В этом году Одесса станет арбузной столицей Украины

В этом году Одесса станет арбузной столицей Украины

В Украине центром выращивания арбузов всегда был Херсон. Но в 2023 году посевной компании в Херсонской области не будет — поля заминированы. А арбузы будут выращивать на Одещине.

Об этом в комментарии прессе рассказал Дмитрий Соломчук, депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам аграрной и земельной политики. 

«В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять в Одесском регионе, и части Кировоградской области», — рассказал Соломчук.

Что касается цен на арбузы, то не уточняя цифр, нардеп спрогнозировал, что они должны быть ниже прошлогодних, потому что вырастут площади, на которых выращиваются арбузы и дыни.

арбузы на складе

Центром выращивания арбузов и дынь в Украине в 2023 году станет Одесская область.

А борщевые овощи — буряк, морковь и картошку будут выращивать в Центральной и Западной Украине.

Депутат отметил, что многие фермерские хозяйства, особенно малые, в этом году переориентируются на выращивание овощей, тогда как раньше сеяли зерновые или подсолнечник. 

Благодаря росту числа выращиваемых овощей, в Украине рассчитывают преодолеть дефицит на них и зависимость от импорта. Так как импорт ведет к росту цен на них. Например, сейчас особенно подорожал лук.

борщевой набор овощи

Ранее «Одесская Жизнь» вместе с экспертами разбиралась, почему в Украине дорожают продукты?

Читайте также:

Источник: Новини.LIVE

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Что такое витамин C?
    Что такое витамин C?

    Витамин С или аскорбиновая кислота являются одним из ключевых микроэлементов, необходимых организму человека. Он не производится организмом, поэтому важно получать его извне. Это полезное вещество содержится в разных продуктах, витаминных препаратах. Чем полезен витамин С – читайте дальше.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Обман потребителей или необходимость: почему в Украине дорожают продукты? (видео)
    Обман потребителей или необходимость: почему в Украине дорожают продукты? (видео)

    С началом полномасштабного вторжения россии цены на продукты питания в Украине значительно выросли. На некоторые группы товаров они поднялись сразу в несколько раз. «Одесская жизнь» поговорила с экономистом, и выяснила, чем обусловлено постоянное подорожание товаров и можно ли сказать, что повышение цен – это обман потребителей?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Во сколько обойдутся одесским мужчинам цветы к 8 марта
    Во сколько обойдутся одесским мужчинам цветы к 8 марта

    Международный женский день 8 марта уже завтра. Впрочем, у нас его чаще называют праздником весны и  женственности. Мужчины традиционно дарят женщинам в этот день букеты цветов. А мы расскажем вам, сколько это стоит.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Почему дорожает мобильная связь и как на ней сэкономить
    Почему дорожает мобильная связь и как на ней сэкономить

    В начале февраля украинские операторы мобильной связи сообщили, что поднимают цены на тарифные планы. Это вызвало волну возмущений среди пользователей. Давайте разберемся, из-за чего это произошло и как предлагают нам сэкономить?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Насколько сильно вырастут цены на продукты в 2023 году
    Насколько сильно вырастут цены на продукты в 2023 году

    Цены на продукты в 2022 году шокировали нас уже не один раз: на гречку, яйца, сало. Даже ранее доступные овощи для борщевого набора. На одни и те же деньги теперь мы можем купить вдвое, а то и втрое меньше продуктов. Рассказываем как изменятся цены на продукты в 2023 году?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить