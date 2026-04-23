Ключевые моменты:

В Рени скрининг 40+ пока недоступен — больнице не хватает всего одного аппарата, но его уже планируют приобрести

После закупки оборудования и подачи документов контракт с МОЗ могут подписать примерно за 10 дней

До запуска программы жителям советуют обращаться в другие медучреждения области, которые уже имеют договор с НСЗУ

Список больниц постоянно обновляется — поэтому стоит периодически проверять, появился ли ваш медзаклад в перечне

Ренийской больницы в перечне нет. Что делать?

С 1 января 2026 года в Украине стартовала Национальная программа «Скрининг здоровья 40+». Эта инициатива Министерства здравоохранения и партнеров направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и оценку ментального здоровья среди граждан в возрасте от 40 лет. Ее основные цели — выявление заболеваний на начальной стадии и сохранение здоровья нации.

На первых этапах программа тормозила — возникали проблемы с банком, который ее обслуживает. Но систему наладили, и в большинстве громад Одесской области работа уже началась.

Но жители некоторых громад, например Ренийской, не нашли в перечне медицинских учреждений свою, местную больницу или Центр первичной медико-санитарной помощи. Почему? И что делать в таком случае?

За комментарием мы обратились к генеральному директору Ренийского КНП «Центральная городская больница» Владе Чебан.

– В январе, когда стартовала программа «Скрининг здоровья 40+», мы получили от НСЗУ пакет документов с большим перечнем требований к медучреждению. Ренийская больница — общего профиля, она не является кластерной, как, например, Измаильская городская или районная больницы. Поэтому у нас может не быть такого оборудования, как в многопрофильных учреждениях. Однако, изучив весь перечень условий, мы поняли, что соответствуем требованиям НСЗУ с одним небольшим «но»: нам не хватает одного-единственного аппарата — электролитного анализатора.

По словам руководителя больницы, сейчас там занимаются его приобретением. Для этого необходимо решить финансовый вопрос и пройти процедуру закупки.

– Когда получим аппарат, подадим в МОЗ пакет документов, и в течение десяти дней будет подписан договор. Сложно назвать точные сроки, но, думаю, к лету все будет готово, и жители Ренийской громады в возрасте 40+ смогут проходить скрининг, — говорит Влада Чебан.

По словам главврача, будет выделен отдельный кабинет, где врач-терапевт и медсестра будут вести прием по программе. Жителей громады об этом проинформируют: будет разработана и доведена пошаговая инструкция, таблички с указателями, телефоны для справок и т.д.

Влада Чебан отметила, что лаборатория, которая будет проводить исследования, — это гордость больницы:

– Бывали случаи, когда мы направляли пациентов на повторное обследование в Одесский онкодиспансер, и результаты анализов один в один совпадали с результатами нашей лаборатории. Это говорит о высоком качестве ее работы.

Ранее «Одесская жизнь» опубликовала перечень мест, где в Одесской области можно пройти обследование по этой программе: Где пройти бесплатный скрининг 40+ в Одесской области: полный список медучреждений.

Итак, если вашего медицинского учреждения еще нет в списке, стоит навести справки: возможно, вопрос решится в ближайшее время. Список медучреждений, работающих по программе «Скрининг здоровья 40+», действительно постоянно пополняется.

Если местные медучреждения не соответствуют требованиям программы, целесообразно найти другое учреждение (государственное, коммунальное или частное), которое является партнером программы и имеет соответствующий контракт.

Что предусматривает программа?

Программа скрининга здоровья для людей в возрасте 40+ предусматривает комплексный набор исследований, ориентированных на раннее выявление самых распространенных «тихих убийц»: болезней сердца, сосудов и диабета.

Обследование длится около 60–90 минут и проводится в рамках одного визита.

Вот полный перечень того, что входит в обследование:

Первичная консультация и анкетирование

Цифровое анкетирование: заполнение формы в «Дії» или непосредственно у врача для оценки образа жизни (курение, уровень активности, питание).

Генеалогический анамнез: сбор информации о наследственных заболеваниях у родственников первой линии (инфаркты, инсульты, рак, диабет).

Оценка ментального здоровья: базовый тест (скрининг) на уровень стресса, тревожности или депрессии.

Антропометрические и физикальные измерения

Измерение артериального давления (на обеих руках).

Расчет индекса массы тела (ИМТ): измерение роста, веса и объема талии для определения риска абдоминального ожирения.

Пульсоксиметрия: измерение уровня насыщения крови кислородом.

Лабораторная диагностика (анализы)

Это основная часть, на которую направлены средства программы.

Липидограмма (полный профиль холестерина):

общий холестерин;

ЛПНП («плохой» холестерин) — ключевой маркер риска атеросклероза;

ЛПВП («хороший» холестерин);

триглицериды.

Гликированный гемоглобин ($HbA1c$): самый точный показатель среднего уровня сахара в крови за последние 3 месяца (позволяет выявить преддиабет и диабет II типа).

Креатинин крови: для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ), что показывает состояние здоровья почек.

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.

Анализ мочи (экспресс-метод на белок и глюкозу).

Инструментальные исследования

Электрокардиограмма (ЭКГ): обязательное снятие ЭКГ в состоянии покоя для выявления нарушений ритма и признаков ишемии.

Офтальмоскопия (по показаниям): осмотр глазного дна для оценки состояния сосудов (особенно важно при гипертонии).

Итоговый этап

Оценка сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE2: врач рассчитывает вероятность возникновения инфаркта или инсульта в течение следующих 10 лет.

Индивидуальный план оздоровления: рекомендации по диете, физическим нагрузкам или направление к узким специалистам, если во время скрининга выявлены отклонения.

Важно: весь этот пакет услуг является бесплатным для гражданина в рамках программы, поскольку средства за него перечисляются медучреждению напрямую с вашей целевой карты «Дія» или через НСЗУ.

В рамках базового (стандартного) пакета программы «Скрининг 40+», который покрывается целевой выплатой в 2000 грн, полная ультразвуковая диагностика (УЗИ) для всех подряд не предусмотрена.

Однако УЗИ становится доступным на втором этапе, если результаты базового скрининга показали риски. Если во время базового осмотра врач выявит «красные флажки», он выпишет электронное направление на специализированные УЗ-исследования, которые покрываются Программой медицинских гарантий НСЗУ:

УЗИ сердца (эхокардиография) — если на ЭКГ есть изменения или выявлена стойкая гипертония или шумы.

УЗИ сосудов шеи (дуплексное сканирование прецеребральных артерий) — если уровень «плохого» холестерина критически высокий или есть подозрение на высокий риск инсульта.

УЗИ брюшной полости/почек — если анализ на креатинин или гликированный гемоглобин показал серьезные отклонения в работе почек или поджелудочной железы.

