Ремонт, уборка, охрана: какие услуги ЖКХ обязана предоставлять управляющая компания

Как выбрать управляющую компанию

Если совладельцы многоквартирного дома не готовы создать ОСМД, согласно законодательству, они имеют право самостоятельно выбрать домоуправителя – управляющую компанию. Как много домов в Одесе, жители которых на самом деле по своей воле выбрали управителя, — отдельный вопрос. Но официальная процедура такова: проводится общее собрание совладельцев. Если есть 51% голосов за выбранную компанию – решение принято. Представитель дома заключает договор с домоуправителем на обслуживание. И все совладельцы – даже голосовавшие против – обязаны платить ему за услуги.

На сегодняшний день в Одессе работают несколько десятков управляющих компаний. Цены за услугу по управлению многоквартирным домом у них разные. Для каждого дома — складываются индивидуально. При этом учитывается год его постройки, придомовая территория, наличие или отсутствие лифтов, насосов для подкачки воды…

Так, средняя цена за услугу по управлению в домах, которые обслуживает одна из ведущих управляющий компаний Одессы «Сервис Плюс», составляет от шести до восьми гривен. Насчитывается она на один квадратный метр квартирной площади совладельца. То есть, за «хрущевку» в 50 м² жилец должен заплатить порядка 350 гривен.

Что влияет на тариф за обслуживание

Услуги делятся на обязательные и дополнительные.

В список обязательных входит ежедневная двухразовая уборка придомовой территории и обслуживание внутридомовых инженерных сетей — электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, центрального отопления. Проверка коммуникаций должна проводиться ежеквартально. Компания отвечает за их ремонт и ликвидацию аварий. А вот инженерные сети в квартире жилец ремонтирует за свой счет.

Также к обязательным услугам относится обслуживание вентиляции и дымовых каналов. Их чистка проводится по мере необходимости. Но чтобы вовремя определить критическую степень засорения, работники управляющей компании должны проверять вентиляцию и дымоотводы, как минимум, дважды в год.

Отвечает компания и за ремонт лифта, проверку его исправности. После окончания рекомендуемого срока эксплуатации оборудования — обязана произвести его обследование.

К основным услугам также относится освещение в местах общего пользования.

Компании предоставляют и дополнительные услуги. Например, совладельцы могут пожелать включить в сервис уборку лестничных клеток, уход за зелеными насаждениями около дома. После расчета цен на такие услуги, тариф предъявляют жильцам. И они сами решают, согласны ли платить за них такие суммы или нет.

К дополнительным услугам относятся и содержание паркинга, обслуживание систем видеонаблюдения, охрана.

Финансы, учет и отчетность

30% оплаты за услугу по управлению накапливаются для поточных ремонтов. Эти деньги аккумулируются на счету дома.

А вот капитальные ремонты управляющие компании делать не обязаны. Жильцы должны сами собрать средства на материалы и проект. А к работам привлечь домоуправителя. Причем, их стоимость должна войти в текущий тариф. А можно создать в управляющей компании спецфонд на капремонты – и платить туда оговоренные суммы.

По каждому зданию управляющая компания обязана вести учет. То есть – начисления, средства, оплаченные совладельцами, накопление для текущего ремонта, при наличии – спецфонд на капремонт. А также — ежемесячные затраты: заработная плата работникам, налоги, траты на инвентарь, спецодежду, расходные материалы – к примеру, песок во время зимней гололедицы.

Каждый совладелец имеет право получить финансовую информацию по своему дому за любой период — с начала заключения договорных отношений. А именно – потребовать от компании отчитаться, на какие нужды потрачены его деньги. Клиенты «Сервис Плюс» тариф на обслуживание дома с распределением услуг могут увидеть в чат-боте компании на Телеграмм-канале.

В каких случаях могт повысить тариф

По закону, сумму оплаты за услугу управления домом компании не имеют права повышать в одностороннем порядке — без согласия совладельцев. Но все же подорожать она может. Основаниями для повышения цены могут стать рост минимальной заработной платы и тарифа на электроснабжение. Ведь компания обязана из сумм, оплаченных за услугу, покрывать расходы на освещение мест общего пользования. И если тариф на обслуживание дома не поднимать, домоуправителю придется платить за электричество, забирая средства из другой составляющей его цены – тех же 30% на ремонт. Так что, вполне возможно, что одесситам за услугу по управлению домом таки придется платить больше.

Что делать с неплательщиками

Не секрет – не все совладельцы регулярно оплачивают услугу по управлению домом. Кто-то из города уехал — и полагает, что платить за обслуживание теперь ни к чему. А кто-то просто не способен экономически. Для таких совладельцев существует возможность заключить с управляющей компанией договор о реструктуризации задолженности. То есть – как смогут жильцы, так и будут оплачивать долг.

Но если должник не идет на контакт – включаются правовые механизмы. Управляющая компания имеет право взыскать задолженность с клиента в судебном порядке. А вот отключать от водоснабжения и электричества — права не имеет. Потребители оплачивают эти услуги облэнерго и Инфоксводоканалу.

Можно ли поменять управляющую компанию

Бывает, что совладельцы, поработав некоторое время с управляющей компанией, остались недовольны результатами. В таком случае они имеют право составить акт-претензию на низкое качество услуг. Подавать такой документ можно ежемесячно. Если вы докажете, предположим, неисправность электропроводки на этаже, компания обязана произвести на следующий месяц перерасчет, а проводку отремонтировать.

Совладельцы имеют полное право и вовсе досрочно разорвать договор с компанией. Сделать это можно на протяжении двух месяцев. За это время жильцы должны переизбрать домоуправителя, уведомить его об этом, выбрать другую управляющую компанию и перейти к ней.

Естественно, что между управляющими компаниями, работающими в Одессе, существует конкуренция. Им необходимо бороться за клиентов, сохраняя на обещанном уровне качество предоставляемых услуг. А в результате конкурентной борьбы, в первую очередь, выигрывать должны совладельцы.