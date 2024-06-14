Здорове серце без перебоїв: як попередити та перемогти екстрасистолію

Здорове серце без перебоїв: як попередити та перемогти екстрасистолію

Серцева аритмія — дуже поширений стан. Він може бути як безпечним, так і потребувати термінового лікування. В яких випадках слід непокоїтися, пояснила лікарка-кардіолог Лілія Майорова.

Що таке екстрасистолія?

Найпоширеніший вид аритмії серця — екстрасистолія. Вона спостерігається як мінімум у 70 відсотків людей різного віку і в більшості випадків не потребує лікування. Для цього виду аритмії характерними є позачергові скорочення серця або його окремих ділянок. Ці «позапланові» електричні імпульси називаються екстрасистолами. Часто екстрасистоли бувають одиничними та безсимптомними, їх випадково виявляють лише при проведенні електрокардіограми або УЗД серця. Але деякі пацієнти можуть відчувати перебої в роботі серця, відчуття його завмирання або «перекидів».

Чому виникає збій у роботі серця?

лікар-кардіолог Лілія Майорова

лікар-кардіолог Лілія Майорова

Екстрасистолія вважається симптомом, а не самостійним захворюванням. Причини її виникнення поділяють на дві основні групи: функціональні (нейрогенні) та органічні (патологічні).

  • ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИЧИНИ. До них належать стрес, емоційне або фізичне напруження, перевтома, куріння, зловживання міцним чаєм, кавою, алкоголем. Викликати функціональний збій серцевого ритму здатні також неврози (панічні атаки, фобії, тривожний розлад), остеохондроз шийного відділу хребта, інтоксикація організму різними хімічними речовинами, зокрема ліками. Але такий збій не загрожує життю людини і може самостійно минути при усуненні провокуючих факторів.
  • ОРГАНІЧНІ ПРИЧИНИ. Водночас екстрасистоли органічного походження розвиваються на тлі серйозних змін у серцевому м’язі у вигляді вогнищ ішемії, дистрофії, некрозу або кардіосклерозу, що виникли в основному внаслідок різних захворювань серцево-судинної системи (ішемічної хвороби серця, вад серця, міокардитів тощо). Екстрасистолія без лікування може викликати серйозні ускладнення: інфаркт, інсульт або раптову зупинку серця.

Іноді причиною розвитку екстрасистолії стають патології шлунково-кишкового тракту, легень або щитовидної залози, а також анемія.

Основні симптоми екстрасистолії

До найхарактерніших проявів цього виду аритмії належать скарги на поштовхи і сильні удари серця, відчуття його завмирання або «перевертання», прискорене серцебиття, біль у грудях.

Крім того, людина може мати проблеми зі сном, відчувати сильну тривогу і страх, нестачу повітря, напади жару та пітливості, загальну слабкість, – такі симптоми більш характерні для екстрасистол функціонального походження. Якщо збій серцевого ритму провокує нестачу мозкового кровообігу, можливими є запаморочення, непритомність, порушення чутливості різних частин тіла.

Як лікується екстрасистолія

Для виявлення екстрасистолії найчастіше застосовують такі методи обстежень, як електрокардіографія (ЕКГ), добовий холтерівський моніторинг ЕКГ, навантажувальні тести, УЗД, КТ або МРТ серця.

Після комплексного обстеження кардіолог призначає лікування аритмії, що залежить від її виду та локалізації. Рідкісні та безсимптомні екстрасистоли не потребують терапії, таким пацієнтам рекомендується лише регулярно проходити обстеження. Якщо ж аритмія часта і спричинена хворобами серцево-судинної, ендокринної або нервової системи, насамперед необхідним є лікування основного захворювання. Крім того, хворому призначаються препарати для нормалізації серцевого ритму та артеріального тиску, седативні засоби, антидепресанти тощо.

При тяжких формах аритмії та високому ризику ускладнень може знадобитися хірургічне лікування. Для цього застосовують метод радіочастотної абляції (РЧА) – точкове припікання тканин, в яких зароджуються патологічні імпульси. Процедуру зазвичай проводять малоінвазивним методом – катетер вводять у серце через великі судини.

Допоможуть боби і горіхи

Для профілактики розвитку і повторення нападів цього виду аритмії важливо регулярно вживати продукти, багаті на калій та магній, це квасоля, боби, горіхи, висівки, гарбузове та соняшникове насіння, гречка, курага, фініки, родзинки, банани.

Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФІЛЬ
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