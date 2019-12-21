Закон о языке: что рекомендует Украине Венецианская комиссия?

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» стал одним из последних, подписанных президентом Петром Порошенко: он одобрил его 15 мая 2019 года, за четыре дня до завершения своих полномочий. Нормы закона, хоть еще и не вступили в полную силу, вызвали множество дискуссий и опасений у педагогов и культурологов, у представителей печатных СМИ и медийного рынка, у общественных и правозащитных организаций, и, конечно, у самих украинцев. Многие назвали закон, как минимум, неоднозначным. С этим согласились и эксперты органа Совета Европы по конституционному праву — Венецианской комиссии. Она призывает украинские власти отложить выполнение языкового закона и пересмотреть ряд спорных моментов. О чем идет речь, разбиралась «Одесская жизнь».

Не допустить межэтнической напряженности

В Венецианской комиссии признают, что языковая политика «является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией».

«Принимая во внимание особое место русского языка в Украине, а также угнетение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость поощрения использования украинского языка как государственного. Поэтому похвально, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке”, — поясняют эксперты Совета Европы.

Обоснованные претензии

Комиссия заявляет об «особом месте русского языка в Украине».

Европейские эксперты утверждают, что необходим отдельный закон, защищающий права нацменьшинств, а принятый документ — несбалансирован. В Венецианской комиссии говорят, что новый закон нужно принимать с участием представителей этих самых нацменьшинств.

Венецианская комиссия призывает не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе и остальными — то есть русскими. И продлить для них срок адаптационного периода при переходе на украиноязычное обучение. Сейчас, по принятому закону, «евроменьшинства» будут учиться на родном языке до 2023 года, а русские школы должны «полностью» перейти на украинский — до 2020 года. «Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов», — говорится в документе.

Эксперты Венецианской комиссии советуют украинским властям убрать или снизить до минимума языковые санкции — штрафы, которые по закону может налагать «мовный омбудсмен». Или в крайнем случае — не применять вступившие в силу положения, пока не заработает закон о защите прав меньшинств.

В выводах комиссии говорится, что квоты на радио и телевидении должны быть пропорциональными.

Эксперты предлагают позволить общаться в сфере услуг на том языке, на котором удобно населению. То есть отменить неоднозначные нормы об обязательном использовании украинского языка в магазинах, ресторанах, и других общественных местах.

Эксперты предлагают позволить общаться в сфере услуг на том языке, на котором удобно населению. То есть отменить неоднозначные нормы об обязательном использовании украинского языка в магазинах, ресторанах, и других общественных местах. Венецианская комиссия настаивает, что в законе о языке должны быть сделаны исключения для экстремальных ситуаций. Например, при обращении в полицию, к врачу и так далее. Европейские эксперты считают, что подобные нормы должны быть обозначены в законе.

Эксперты Совета Европы резко критикуют положения закона о печатной продукции. Предлагается убрать норму о допечатывании украиноязычного тиража газет и журналов, так как это может убить рентабельность таких СМИ. Также европейцы считают, что необходимо позволить печатать агитационные материалы для избирательных кампаний на любых языках, а не только украинском. Сейчас другие языки можно использовать только в местах компактного проживания нацменьшинств.

В Венецианской комиссии говорят о необходимости отменить правило перевода топонимов на украинский язык.

Кроме того, «венецианка» обнародовала требование, убрать статью об ответственности за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

Что дальше?

Выводы, которые предоставляет Венецианская комиссия, носят рекомендательный характер. По сути, украинские власти могут их проигнорировать или, напротив, принять. И все же, последствия в случае «игнора» выводов экспертов возможны.

— Да, выводы носят рекомендационный характер. Но Венецианская комиссии — уважаемая организация, и если она уже обратила внимание на недостатки в нашем языковом законодательстве, то нужно сделать поправки. Все, что делается «через колено», будет вызывать у человека внутренний бунт. Нужно мягче подходить к этому вопросу, — убеждена медиаэксперт Лариса Дроздова.

Что такое «Венецианская комиссия»?

Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право — совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

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