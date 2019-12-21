fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Сквер Гамова в Одессе стал территорией милосердия и доброты

Сквер Гамова в Одессе стал территорией милосердия и доброты

«Резиденция добра», которая обычно радовала одесситов на Дерибасовской, в эти рождественско-новогодние дни открылась в сквере Гамова.

Красивая елка, фотозоны, разнообразные программы с мастер-классами и музыкальными выступлениями— все это уже можно увидеть, и, главное, все это будет длиться и в январские дни школьных каникул.

Особая зона Резиденции — «горы» подарков для детей из малоимущих семей, воспитанников приютов. На наших глазах часть собранных подарков уже отправлялась порадовать маленьких адресатов.

Кстати, сбор подарков продолжается до 25 декабря, и поучаствовать в этом может каждый желающий. Сюда можно также принести свои вещи и обувь, если они в хорошем состоянии. Их получат те, кто в этом очень нуждается.

Пока людей, которые любят посещать эту ставшую уже традиционной добрую резиденцию, немного. Многие привычно ищут ее на главной улице города. К тому же, хотя старт новогодним праздникам и был дан в День святого Николая, массовые зимние гуляния еще не начались.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить