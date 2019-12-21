Сквер Гамова в Одессе стал территорией милосердия и доброты

«Резиденция добра», которая обычно радовала одесситов на Дерибасовской, в эти рождественско-новогодние дни открылась в сквере Гамова.

Красивая елка, фотозоны, разнообразные программы с мастер-классами и музыкальными выступлениями— все это уже можно увидеть, и, главное, все это будет длиться и в январские дни школьных каникул.

Особая зона Резиденции — «горы» подарков для детей из малоимущих семей, воспитанников приютов. На наших глазах часть собранных подарков уже отправлялась порадовать маленьких адресатов.

Кстати, сбор подарков продолжается до 25 декабря, и поучаствовать в этом может каждый желающий. Сюда можно также принести свои вещи и обувь, если они в хорошем состоянии. Их получат те, кто в этом очень нуждается.

Пока людей, которые любят посещать эту ставшую уже традиционной добрую резиденцию, немного. Многие привычно ищут ее на главной улице города. К тому же, хотя старт новогодним праздникам и был дан в День святого Николая, массовые зимние гуляния еще не начались.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!