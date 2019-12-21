Ты – в сердце моем: в Одесской Музкомедии чествовали первую исполнительницу гимна города

Настоящий праздник, торжественный, с одесским юмором, и, главное, с огромным почитанием восхищением, состоялся на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.

Конечно, когда на сцене идет самый одесский спектакль «Белая акация» — это всегда большое событие. Но когда спектакль постепенно переливается в чествование 90-летия первой исполнительницы роли главной его героини Тоси Чумаковой, — заслуженной артистки Украины Идалии Ивановой, — то тут же и слез не сдержишь, и на месте не усидишь!

«Браво!» и бурные аплодисменты звучали, когда Идалия Иванова снова исполнила куплет из известнейшей арии, той самой, что теперь звучит гимном Одессы.

Затаив дыхание внимали зрители, как артисты театра, многочисленные его гости выражали свою любовь к Идалии Ивановой, как сыпались цветы к ее ногам, как звучали стихи в ее честь. И все это — в обрамлении музыки и сердечных признаний, и с одесским юмором, и очень-очень серьезно, что называется — от всего сердца.

Ей доставались разные роли на сцене, она была нежной и доброй, устремленной и мечтательной. Она всегда была разной, она не повторялась, потому что осталась истинной артисткой.

И великое это счастье — снова видеть ее на сцене, слышать ее голос, слышать слова о «любви без предела» в ее честь, вновь и вновь восхищаться той, кто был и остается «в сердце моем».

Видео и фото Бориса Бухмана предоставлено пресс-службой театра

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