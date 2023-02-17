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Одесская улица Головковская: домов нестройные ряды, неожиданные арт-объекты и скамейка запасных

Одесская улица Головковская: домов нестройные ряды, неожиданные арт-объекты и скамейка запасных

Оказавшись на улице Головковской, вам нужно четко понять главное: ничему не удивляться. Когда-то давно, в начале позапрошлого века, на этом месте предполагалось разбить сады. Но вместо этого началась застройка. А что получилось на день сегодняшний, вас поразит.

Дома старые, дома новые…

Конечно, не на одной Головковской (в советские времена – имени Калинина) можно увидеть рядом высотки и новострои. Но здесь получилось просто нечто: одноэтажка, двухэтажка, высотный дом. И снова точно так, и еще раз, и так далее, так далее – все в этом же духе.

Одесская улица Головковская, балконы
Одесская улица Головковская
Одесская улица Головковская, старое здание
Одесская улица Головковская, Холодмаш
Одесская улица Головковская, корпус Холодмаша
Одесская улица Головковская, дом старый, дом новый
Одесская улица Головковская, высотка
Одесская улица Головковская, старый дом
Одесская улица Головковская, дом, дерево

По дороге встретится и не выдержавшая испытания временем развалюха, и корпуса завода «Холодмаш», которые покажутся неузнаваемыми, если вы, конечно, бывали здесь несколько десятилетий тому назад.

Название улицы, как считается, пошло от фамилии мещанина Головкова, который и положил начало застройке на этой улице. На улице Михайловской (простирается параллельно Головсковской) есть мемориальная в честь художника Головкова. Вполне вероятно, что это родственник того самого мещанина.

Вот так началась застройка вместо садов, и теперь мы получили улицу и современную, и по-молдавански архаичную. Тянется она на несколько кварталов от Мельницкой, плавно переходя в Картамышевскую.

Живущие здесь люди жалуются, что при таком «наплыве» современных домов на улице так и не появился «приличный супермаркет, за продуктами приходится топать на Степовую, а местные магазинчики – не в счет». Да, в самом деле: улица Головковская высотками обзавелась, а вот магазинчики на ней – маленькие, иногда просто в виде ларька.

Одесская улица Головковская, многоэтажка
Одесская улица Головковская, ларьки
Одесская улица Головковская, двери с навесом
Одесская улица Головковская, заброшка
Одесская улица Головковская, дорога, авто, дети
Одесская улица Головковская, прохожие
Одесская улица Головковская, дорога
Одесская улица Головковская, украинский флаг

Головковские интересности и штучки

Старые дома, из тех, которые держатся, все же сумели донести до наших дней и старинные двери, и даже колонны кое-где сохранились. А эти уличные места отдыха со скамеечками под навесами! Представляю, как они пользуются спросом во время летней жары.

В какой-то момент вам может показаться, что оказались вы чуть-чуть в прошлом, такова магическая черта старых улиц на Молдаванке. А приглянешься к окнам какого-нибудь жилого дома, увидишь крест-накрест оклеенные окна, сразу очутишься в сегодняшней реальности.

Одесская улица Головковская, столик и скамейки
Одесская улица Головковская, фасад дома
Одесская улица Головковская, балкончики
Одесская улица Головковская, старые двери

Здесь нет засилья палисаданичков, как на многих других улицах Молдаванки (и не только). Зато встретятся вам по дороге какие-то невероятные «арт-объекты»: «сплав» из камней, который расположен прямо посередине тротуара, живописные останки авто, которые так и притягивают взгляд, старое-старое кресло, которое неизвестно в качестве чего выставлено на улицу…

Встретились нам на Головковской и расписанные с любовью ворота с маяком и парусником, с большим юмором украшенный вход в мастерскую по ремонту обуви. Так что мода на одесские штучки добралась и сюда.

Увидите вывеску «Скамейка запасных», не удивляйтесь. Это еще одна достопримечательность: так на Головковской назвали спорт-бар.

Одесская улица Головковская, скамейка запасных
Одесская улица Головковская, заброшенное авто
Одесская улица Головковская, ворота с маяком
Одесская улица Головковская, выбросили елку
Одесская улица Головковская, мастерская
Одесская улица Головковская, арт-объект в виде кресла
Одесская улица Головковская, тень у дома
Одесская улица Головковская, вывеска
Одесская улица Головковская, камень

При всем поразительном «стремлении» застроить улицу высотками, она внешне все еще стойко сохраняет свой патриархальный дух. Может, одной из причин этого является тот факт, что и дорожное покрытие на улице, как и с ее домами: тут – красота-красота, а тут – изучайте, чем мостили улицы в не столь давние времена и далеком прошлом…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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