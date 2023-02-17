Одесская улица Головковская: домов нестройные ряды, неожиданные арт-объекты и скамейка запасных

Оказавшись на улице Головковской, вам нужно четко понять главное: ничему не удивляться. Когда-то давно, в начале позапрошлого века, на этом месте предполагалось разбить сады. Но вместо этого началась застройка. А что получилось на день сегодняшний, вас поразит.

Дома старые, дома новые…

Конечно, не на одной Головковской (в советские времена – имени Калинина) можно увидеть рядом высотки и новострои. Но здесь получилось просто нечто: одноэтажка, двухэтажка, высотный дом. И снова точно так, и еще раз, и так далее, так далее – все в этом же духе.

По дороге встретится и не выдержавшая испытания временем развалюха, и корпуса завода «Холодмаш», которые покажутся неузнаваемыми, если вы, конечно, бывали здесь несколько десятилетий тому назад.

Название улицы, как считается, пошло от фамилии мещанина Головкова, который и положил начало застройке на этой улице. На улице Михайловской (простирается параллельно Головсковской) есть мемориальная в честь художника Головкова. Вполне вероятно, что это родственник того самого мещанина.

Вот так началась застройка вместо садов, и теперь мы получили улицу и современную, и по-молдавански архаичную. Тянется она на несколько кварталов от Мельницкой, плавно переходя в Картамышевскую.

Живущие здесь люди жалуются, что при таком «наплыве» современных домов на улице так и не появился «приличный супермаркет, за продуктами приходится топать на Степовую, а местные магазинчики – не в счет». Да, в самом деле: улица Головковская высотками обзавелась, а вот магазинчики на ней – маленькие, иногда просто в виде ларька.

Головковские интересности и штучки

Старые дома, из тех, которые держатся, все же сумели донести до наших дней и старинные двери, и даже колонны кое-где сохранились. А эти уличные места отдыха со скамеечками под навесами! Представляю, как они пользуются спросом во время летней жары.

В какой-то момент вам может показаться, что оказались вы чуть-чуть в прошлом, такова магическая черта старых улиц на Молдаванке. А приглянешься к окнам какого-нибудь жилого дома, увидишь крест-накрест оклеенные окна, сразу очутишься в сегодняшней реальности.

Здесь нет засилья палисаданичков, как на многих других улицах Молдаванки (и не только). Зато встретятся вам по дороге какие-то невероятные «арт-объекты»: «сплав» из камней, который расположен прямо посередине тротуара, живописные останки авто, которые так и притягивают взгляд, старое-старое кресло, которое неизвестно в качестве чего выставлено на улицу…

Встретились нам на Головковской и расписанные с любовью ворота с маяком и парусником, с большим юмором украшенный вход в мастерскую по ремонту обуви. Так что мода на одесские штучки добралась и сюда.

Увидите вывеску «Скамейка запасных», не удивляйтесь. Это еще одна достопримечательность: так на Головковской назвали спорт-бар.

При всем поразительном «стремлении» застроить улицу высотками, она внешне все еще стойко сохраняет свой патриархальный дух. Может, одной из причин этого является тот факт, что и дорожное покрытие на улице, как и с ее домами: тут – красота-красота, а тут – изучайте, чем мостили улицы в не столь давние времена и далеком прошлом…

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