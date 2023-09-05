Одесские митингующие дождались Труханова под мэрией: пришли ли стороны к согласию? (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня, 5 сентября, встретился с митингующими на Думской площади. По его мнению, митингующие не слышат местную власть. Ведь мэрия сотрудничает с военными, которые обеспечены всем необходимым.

Об этом стало известно из записи Владимира Самайчука, одного из митингующих.

Диалог между мэром и протестующими продолжался достаточно долго.

Труханов утверждает, что с начала полномасштабного вторжения россиян городские власти все время были на связи с военными и реагировали на просьбы по их обеспечению. Но препятствием для полноценного сотрудничества с военными стали бюрократические моменты, из-за которых было сложно осуществлять закупки.

Поэтому мэр посоветовал митингующим направить их протесты для налаживания диалога с политической верхушкой. Это ведь упростит закупку необходимого для армии.

Одна из митингующих заявила, что согласно отчету от Одесского горсовета, за год и восемь месяцев полномасштабного вторжения городской совет потратил на ВСУ 220 миллионов гривен.

Геннадий Труханов отметил, что часть закупаемых вещей не ставятся на учет из-за бюрократии и отсутствия достаточного количества персонала на складах.

Кроме того, по словам мэра, на военных городской совет также выделяет отдельно средства. У города есть запросы от военных.

Эти удовлетворившие и еще есть запросы — под них есть деньги, на этой неделе будет у нас расширенное общение с военными, с командующими. И от них я хочу услышать, какие потребности у нас есть.

добавил Труханов.

Также Труханова спросили, насколько целесообразны затраты на такие ремонтные работы, как, например, ремонт Театра юного зрителя.

Это надуманный резонанс. Вы не разобрались в ситуации, ТЮЗ – это не наша собственность, и это в области проводят. Но чем ТЮЗ вам мешает? Если там крыша прогнулась, а туда ходят дети,

ответил Труханов.

Относительно целесообразности расходов мэр отметил, что необходимы ремонты в больницах, ведь в них лечатся, в частности, и военные. В качестве примера он привел больницу №10, где давно не проводили реконструкцию.

Также митингующие затронули тему дешевых китайских турникетов. Людей интересует вопрос, почему экономят на таких жизненно важных вещах, особенно для военных. Мэр объяснил это тем, что так устроена система Prozorro.

Когда мы заходим на систему Prozorro, она выбирает где дешевле. Она не спрашивает, что лучше. И вот это самая большая проблема. Ты скачал туда данные и получил победителя, а потом ребята получают китайские турникеты и спрашивают, зачем мы это купили, —

объяснил мэр.

Во время диалога на Думской Труханов заявил митингующим, что их используют штатные политики, а часть из них назвал провокаторами.

Когда люди сказали, что стоят здесь самостоятельно и за справедливость, мэр уточнил, что к ним присоединились штатные провокаторы, чтобы создать массу недовольных.

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