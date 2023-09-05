Аварийное отключение воды 6 сентября в районе промрынка «7-й км»

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:
06 сентября 2023 года с 09:00 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города Одессы и пригорода:
- Овидиопольская дорога,
- Аэропортовская,
- Подгорная,
- Базовая,
- ж/м “Седьмое небо”,
- ЖК «Артвиль»,
- рынок «7-й км».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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