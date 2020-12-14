Сегодня, 14 декабря (по старому стилю – 2 декабря) исполняется 220 лет со дня смерти основателя Одессы Иосифа де Рибаса. В связи с этим мы публикуем текст, который выходил на сайте 31 августа 2012 года, с обновлениями.

Споры вокруг даты рождения Иосифа де Рибаса

Основатель Одессы Дон Хосе (на русской службе – Иосиф Михайлович) де Рибас родился в Неаполе 6 июня 1749 года. По крайней мере, именно эту дату указывает энциклопедия «Отечественная история».

В то же время, многие исследователи склоняются к другой дате, указанной на надгробной плите Рибаса, – 1750 год. Наконец, внучатый племянник его, известный одесский мемуарист Александр де Рибас, ссылаясь на воспоминания своего деда Феликса де Рибаса, называет годом рождения деда Хосе уже 1751 год. Споры по этому, не самому главному, вопросу не стихают по сей день.

Иосиф де Рибас – выходец из испанской знати

Наш герой происходит из древнего и знатного испанского рода. Его отец, Дон Мигель де Рибас-и-Буйенс, состоял в отряде сына испанского короля Филиппа V Дон-Карлоса, покорившего Неаполь и ставшего королем Карлом IV. Дон Мигель, будучи министром двух министерств (обороны и иностранных дел), женился на богатой и родовитой ирландке Маргарите Планкет. Она родила ему двух дочерей и четырех сыновей.

Обе дочери всю жизнь провели в Неаполе, выйдя замуж за местных дворян. Старший сын, Андрей, умер в юношеском возрасте. Остальные сыновья – Хосе, Эммануил и Феликс – уехали в Россию и долгое время служили вместе.

Эммануил дослужился до бригадира, был кавалером орденов Святого Георгия и Святого Владимира. За особые заслуги награжден золотой шпагой, получил многократные ранения, из-за чего и умер молодым в 1791 году, так и не обзаведясь семьей. Кстати, трагикомическую историю, произошедшую с ним, часто ошибочно связывают с его братом – Иосифом Михайловичем. Вот эта история. Потеряв руку в бою близ Очакова в декабре 1788 года, Эммануил заказал себе протез. И – надо же! – вскоре турецкая пуля в щепки разнесла и протез. Армейские остряки шутили: командир гренадеров гребного флота дважды терял правую руку.

Городской сад – знаменитый подарок одесситам

Младший из братьев, Феликс – родоначальник «русской династии» Рибасов. В армии пули щадили его, даже при штурме Измаила, где Феликс проявил большую отвагу. Впоследствии он стал волонтером Украинской армии и принял в ее составе участие в боевых действиях против Польши.

Будучи секунд-майором элитного Преображенского полка, участвовал в нескольких сражениях, особо отличившись при захвате артиллерии неприятеля под Дубенкой. В 1797 году, выйдя в отставку в чине премьер-майора, Феликс де Рибас окончательно поселился в Одессе.

До самой смерти, наступившей в 1845 году, когда Феликсу уже шел 86-й год, он был активным помощником управляющих Новороссийским краем – от Ришелье до Воронцова – и даже исполнял обязанности генерального консула Неаполя.

Увековечил свое имя Феликс де Рибас бесценным подарком одесситам: знаменитый Городской сад был создан именно им и безвозмездно передан городу. Из письма Феликса де Рибаса первому градоначальнику Одессы герцогу де Ришелье от 22 ноября 1806 года: «Приемлю смелость покорнейше просить Ваше Сиятельство принять отъ меня, безъ заплаты, навсегда в пользу города сад мой…».

Этого всеми уважаемого гражданина, активнейшего участника ликвидации последствий чумной эпидемии, со всеми почестями похоронили на I Христианском кладбище. Ровно через год вдова и дети Феликса Михайловича (он давно уже звался так – на русский манер) установили на его могиле памятник из белого итальянского мрамора. Через девяносто лет кладбище это было варварски уничтожено, а на его месте открылся парк культуры и отдыха имени Ильича.

Случайное знакомство, которое изменило судьбу де Рибаса

А что же старший брат? Как сложилась его карьера? Вот мы и подошли к самому главному. Иосиф Михайлович (наш Хосе) – становится впоследствии полным адмиралом, кавалером многих орденов и – самое главное! – основателем и первым строителем Одессы и ее порта. Но – обо всем по порядку.

Он получил прекрасное домашнее образование: изучил шесть языков (пройдет время, и наш герой заговорит на седьмом – русском), имел основательные знания в области прикладной механики и математики. К очевидным достоинствам юноши также следует отнести весьма недурную внешность и просто дьявольское умение быстро сходиться с людьми накоротке.

Декретом нового короля Неаполя Фердинанда IV шестнадцатилетний Хосе де Рибас был зачислен на военную службу в престижный Самнитский пехотный полк подпоручиком. Свое двадцатилетие в 1769 году де Рибас отметил на родине матери, в Ирландии. Возвращаясь домой, в Ливорно, Рибас случайно познакомился с одним из фаворитов российской императрицы Екатерины II. Это был граф Алексей Орлов, командующий российским Черноморским флотом, который находился в то время в Средиземном море.

32-летний граф и 20-летний офицер неаполитанской армии сразу подружились. Алексей Орлов предлагает Рибасу перейти на российскую службу. Хосе принимает предложение и подает в отставку из Неаполитанской армии. Он становится волонтером Черноморского флота и в июне 1770 года принимает участие в знаменитом Чесменском сражении, когда был уничтожен практически весь турецкий флот.

Вскоре Рибас отбывает в Россию, где, благодаря рекомендательным письмам Орлова, становится в 1772 году цензором Шляхетского кадетского корпуса, а через два года получает звание штабс-капитана. Он отправляется волонтером в действующую армию и участвует во всех главных сражениях.

Иосиф де Рибас – желанный гость в самых блестящих домах Санкт-Петербурга

После заключения Кючук-Кайнарджийского мира в июле 1774 года Иосиф де Рибас вернулся в Петербург уже в очередном звании – капитана Шляхетского кадетского корпуса. Директор этого корпуса Иван Иванович Бецкий, весьма расположенный к Рибасу, рекомендовал его в качестве воспитателя графа Алексея Бобринского – внебрачного сына Екатерины от графа Григория Орлова.

Безукоризненные манеры и природное остроумие сделали Иосифа Михайловича де Рибаса желанным гостем в самых блестящих домах Санкт-Петербурга. Вот тогда и началась его головокружительная карьера.

Вскоре И.И. Бецкий дал согласие на его свадьбу со своей внебрачной дочерью Анастасией Ивановной Соколовой – любимицей Екатерины II, ее ближайшей камер-фрейлиной. Вот что пишет о супруге Рибаса уже упоминаемый нами одесский мемуарист Александр Дерибас в книге «Старая Одесса»: «…она была удивительно живою, бойкою и всех завораживала своей веселостью и остроумием… Это был тип субретки, но субретки придворной, избалованной близостью к Екатерине». И сама императрица не устояла перед чарами Рибаса: она не только почтила свадьбу своим присутствием, но и крестила потом двух дочерей Иосифа Михайловича, старшую из которых нарекли, конечно же, Екатериной.

Забегая чуть-чуть вперед, отметим, обратясь к той же «Старой Одессе»: «В 1794 годы, то есть в год основания Одессы и за год до своей смерти, Бецкий оставил духовное завещание, в котором он оставил Настасье де Рибас 170 тысяч руб… и двум ее дочерям… два дома… завещал Иосифу де Рибасу… свой третий дом…».

В ноябре 1776 года в возрасте 27 лет Рибас стал подполковником, а через два года императрица пожаловала ему один из двух крестов Мальтийского ордена, присланных ей его Гроссмейстером. К началу 1780 года де Рибас уже полковник, командир кавалерийского полка. Блестящая подготовка Рибаса предопределила все его успехи – и на суше, и на море. Ведь за свою успешную деятельность на флоте де Рибас стал адмиралом! Впрочем, это произошло со временем. Только в апреле 1793 года де Рибас стал контр-адмиралом, в сентябре того же года – вице-адмиралом. До этого он находился в чине генерал-майора.

Де Рибас взял Хаджибей без посторонней помощи

В августе 1789 года главнокомандующий русской армией Г.А. Потемкин отдал приказ генерал-майору де Рибасу – командиру головного отряда корпуса генерала И.В. Гудовича – овладеть Хаджибейским замком. По замыслу командования, Рибас должен был быть поддержан основными силами корпуса Гудовича и русской эскадрой из 20 канонерских лодок под командованием графа Войновича.

По причинам, оставшимися невыясненными, помощь не подошла, и в ночь на 14 сентября де Рибас решился на самостоятельный штурм. Крепость пала между 4 и 5 часами утра почти без потерь с российской стороны. В тот же день Рибас издал указ, запретивший поджоги и грабежи, так что обитатели Хаджибея не только не подверглись насилию, но и практически не изменили образ жизни. Пройдет совсем немного времени, и на месте забытого Богом турецкого поселка Хаджибей вырастет прекрасный, неповторимый город Одесса – плод мудрой деятельности нашего героя.

Сразу после взятия Хаджибея де Рибас, с одобрения Потемкина, принялся за осуществление своей идеи по подъему в районе Очакова затопленных турками военных лодок – лансонов – и созданием из них Черноморской гребной флотилии. Флотилия была создана в конце 1789 года и покрыла себя славой активным участием во взятии Измаила в декабре 1790 года. Командиром флотилии с экипажем из черноморских казаков был сам Иосиф де Рибас.

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Основатель Одессы Иосиф де Рибас умер 2 декабря 220 лет назад