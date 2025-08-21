Ключевые моменты:

Одесса готовит к утверждению новую программу сохранения культурного наследия на 2025–2028 годы;

Старая программа не учитывала нынешние реалии финансирования и планирования, поэтому документ обновили;

Программа предусматривает реставрацию шести памятников;

Италия выделит 32 млн евро на восстановление одесских памятников;

Работы начнутся не ранее 2026 года.

На заседании постоянной комиссии по вопросам архитектуры и охраны культурного наследия отмечалось, что программа должна была быть утверждена еще в начале года, однако этот процесс затянулся. Теперь ее вынесут на внеочередную сессию горсовета, назначенную на 22 августа.

Старую программу пришлось скорректировать с учетом военного времени, учитывая финансирование и планирование. Соисполнителями программы являются Управление капитального строительства и департамент городского хозяйства.

Среди основных направлений — сотрудничество с итальянскими партнерами. В июле в Риме было подписано грантовое соглашение: Италия инвестирует 32 млн евро в реставрацию одесских памятников, для чего создадут отдельный валютный счет. Работы начнутся не ранее 2026 года.

В программу вошли шесть объектов:

Одесская филармония,

Музей западного и восточного искусства,

Художественный музей,

Литературный музей,

здание на Приморском бульваре, 6,

Дворец бракосочетаний.

Отдельное внимание уделено изменению имперских нарративов на мемориальных табличках. В условиях войны городские власти подчеркивают, что сохранение культурного наследия остается приоритетом, несмотря на постоянные разрушения от российских обстрелов.

По данным Министерства культуры и информационной политики, по состоянию на 21 июля 2025 года в Одесской области зафиксировано 179 поврежденных памятников архитектуры, что делает регион одним из наиболее пострадавших на юге.

