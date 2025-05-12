В субботу Путин фактически отверг требование европейских лидеров о 30-дневной остановке огня с понедельника. Сегодня, 12 мая, по Украине ночью запускались «шахеды», в разных регионах страны звучали взрывы. Воздушные силы Украины сообщают о налете 108 дронов разных типов.
Подтверждено сбитие 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов). 30 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.
Пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.
В результате удара по Белгороду-Днестровскому есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части. В одном из поврежденных частных домов пострадал мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
О ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за вчера зафиксировано 155 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около 3500 обстрелов, из них 114 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.
Самым горячим остается Покровское направление, где наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и Новополь.
Потери врага за сутки
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, склад военных запасов и пункт управления БпЛА российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 8 танков,
- 27 боевых бронированных машин,
- 48 артиллерийских систем,
- 3 средства противовоздушной обороны,
- 141 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
- 177 ед. автомобильной и спецтехники оккупантов.