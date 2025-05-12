В субботу Путин фактически отверг требование европейских лидеров о 30-дневной остановке огня с понедельника. Сегодня, 12 мая, по Украине ночью запускались «шахеды», в разных регионах страны звучали взрывы. Воздушные силы Украины сообщают о налете 108 дронов разных типов.

Подтверждено сбитие 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов). 30 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

В результате удара по Белгороду-Днестровскому есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части. В одном из поврежденных частных домов пострадал мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за вчера зафиксировано 155 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около 3500 обстрелов, из них 114 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.

Самым горячим остается Покровское направление, где наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и Новополь.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, склад военных запасов и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили: