Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Александра Ковальчук, заместитель директора по развитию в Одесском национальном художественном музее.

По ее словам, украинские специалисты уже консультировались с реставраторами витражей Метрополитен музея в Нью-Йорке и экспертами Международного научного комитета по сохранению витражей ISCCSG ИКОМОС — CVMA.

“Хочу сразу заметить, что нам есть чему поучиться. В то время, когда мы видим примеры, когда элементы старых витражей выбрасывают, или заменяют на новодел, европейские и американские коллеги пишут нам о том, как качественно собирать стеклянную пыль, чтобы потом использовать ее при реставрации. Это не шутка. Это стандарт работы с разрушенными витражами”, — пишет Александра Ковальчук.

Сейчас в филармонии собирают и сортируют элементы витражей. Каждый фрагмент подписывают для дальнейшей идентификации реставраторами и укладывают в ящики, специально изготовленные проектом «Тысяча дверей».

Следующий этап — это демонтаж секций, которые не выпали. Их придется демонтировать полностью, поскольку витражи и без прилета были в неудовлетворительном состоянии и нуждались в реставрации. К такому выводу пришли привлеченные эксперты.

Для будущей реставрации витражей необходимо изготовление научно-реставрационного проекта. Этот процесс может длиться месяцы, а может и год. Затем проект должны утвердить в Министерстве, поскольку Филармония — это памятник национального значения.

Напомним, обстрел ракетами вечером 31 января пришелся по историческому центру Одессы. В зоне поражения оказались Литературный, Историко-краеведческий, Археологический музеи, Музей Западного и Восточного искусства, а также в филармония.

Фото — фейсбук Александры Ковальчук.