В субботу, 10 апреля, около городской администрации собрались десятки участников, включая действующих военнослужащих и ветеранов, чтобы напрямую задать вопросы представителям городского совета. К ним вышли заместители мэра Сергей Лузанов и Екатерина Татаринцева, сообщает Бессарабія INFORM.

Главный вопрос, поднятый военными, касался выделения 12,4 млн грн на мемориал в момент, когда армия ежедневно нуждается в помощи — дронах, оборудовании, медикаментах. Военные предложили альтернативу: создать Аллею в виде баннеров, финансирование которой они готовы взять на себя, если власти перенаправят бюджетные средства на поддержку фронта.

«Направьте эти средства на помощь ВСУ, все остальное, и такая дорогостоящая Аллея – не ко времени!» — говорят военные.

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Представители городской администрации отметили, что процесс создания мемориала идет открыто с 2023 года, его обсуждение велось в СМИ, а рабочая группа включала не только чиновников, но и самих военных, волонтеров и семьи погибших бойцов.

Несмотря на разъяснения, некоторые участники встречи подчеркнули, что впервые узнали о деталях проекта и считают голосование по выбору места проведения недостаточно представительным, так как в нем участвовало чуть более тысячи человек.

Чтобы продолжить поиск решения, активисты, волонтеры и военные планируют встречу с руководством Измаильской районной военной администрации и мэром Андреем Абрамченко.

Напомним, уже больше года каждое субботнее утро в Одессе начинается с пикетов у здания мэрии. Одесситы требуют от городских властей увеличить финансирование помощи ВСУ из городского бюджета. Хотя добиться контакта с чиновниками было непросто, некоторых реальных результатов пикетчикам все же добиться удалось.

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