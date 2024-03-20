Новости Одессы и Одесской области

За чей счет восстановлена крыша Спасо-Преображенского собора в Одессе?

За чей счет восстановлена крыша Спасо-Преображенского собора в Одессе?

Италия перечислила первый транш помощи на восстановление Спасо-Преображенского собора, который сильно пострадал от прямого попадания российской ракеты в июле прошлого года. Впрочем одесситы долго ждать не стали — собрали средства и начали ремонт своими силами.

Об этом шла речь во время совещание по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора в мэрии.

На днях координатор ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески сообщила городскому совету о получении международной организацией транша 500 тысяч евро от правительства Италии на восстановление собора.

В ближайшее время ожидается прибытие в Одессу экспертной группы и непосредственно руководительницы офиса ЮНЕСКО в Украине.

«У нас не было времени ждать, ведь мы могли потерять еще и то, что осталось от собора после попадания ракеты. Поэтому за средства благотворителей и прихожан Одесской епархии была восстановлена крыша, а также начались работы по восстановлению наиболее поврежденной части здания», — отметил мэр Геннадий Труханов.

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Сообщается, что на совещании обсудили все моменты, которые требуют корректировки в рабочем плане взаимодействия с ЮНЕСКО и итальянцами по собору.

Итальянцы сейчас рассматривают более масштабный долгосрочный формат сотрудничества с Правительством Украины по восстановлению Одессы и системного и комплексного подхода к сохранению наследия через обучение специалистов, разработки регуляторных документов и стандартов в сфере культурного наследия.

Как сообщала «Одесская жизнь», Италия планирует выделить 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы, который сильно пострадал от российских атак. Из них 2 миллиона — пойдут на реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Напомним, в октябре 2023 года Италия и Украина подписали соглашение о помощи в проведении восстановительных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

В ноябре сильные ливни подтопили пострадавший собор, и неотложные работы по консервации начала Одесская епархия УПЦ, которая является владельцем здания.

За средства пожертвований и донатов была перекрыта крыша над центральным алтарём, а также в части здания, где находилась Касперовская икона Божией Матери.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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