Миссия будет работать в Одессе несколько дней, сообщили в пресс-службе мэрии.

“Наша миссия заключается в сборе информации и проведении консультаций для согласования следующих шагов для создания рамочных решений и рекомендаций по сохранению атрибутов объекта всемирного культурного наследия от всех типов угроз», — сообщила госпожа Берта де Санкристобаль, руководитель отдела Европы и Северной Америки Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Члены миссии также оценят выполнения рекомендаций, предоставленных Комитетом всемирного наследия при включении исторического центра Одессы в Список всемирного наследия.

Одной из таких рекомендаций было сохранение объекта всемирного наследия в неизменном виде. В частности, будут определены атрибуты универсальной ценности, факторы и проблемы сохранения объекта, включая условия его целостности и охраны.

Как отметили международные эксперты во время встречи, “иногда они объективны и вызваны войной, а в ряде случаев — как следствие эмоций и политических факторов”.

По данным властей города, за почти три года войны россия осуществила около 10 масштабных атак по территории объекта всемирного наследия и его буферной зоне. Около 170 памятников культурного наследия получили повреждения.

Напомним, целью визита миссии ЮНЕСКО летом 2023 года стало проведения комплексной оценки ущерба, причиненного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными россиянами с 19 по 23 июля.