«19 мая 2025 г. Одесский городской голова Геннадий Труханов находился с визитом в немецком городе Гейдельберг, где состоялась торжественная церемония подписания Соглашения об установлении партнерских отношений между городами. Документ подписали мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Гейдельберга Эккарт Вюрцнер», – сообщили сегодня пресс-служба Одесского городского совета.

Во время выступления мэр Одессы поблагодарил немецких партнеров за поддержку, особенно в условиях полномасштабной войны.

Он также рассказал о жизни Одессы во время войны, вызовах, с которыми сталкивается город, а также взаимодействии с международными партнерами, в том числе с городами Германии.

«Нам очень важно такое сотрудничество. Мы открыты для совместных инициатив и проектов. Вместе с нашими друзьями из Гейдельберга мы уже планируем конкретные шаги – мероприятия по реабилитации украинских ветеранов, в частности, через адаптивный спорт, сотрудничество в культурной, образовательной и туристической сферах. Мы благодарны за солидарность и уверены, что наше партнерство станет примером единства европейских городов», – отметил мэр Одессы.

Мэрия Гейдельберга передала для Одессы коммунальную и пожарную технику. Это первый шаг в большом сотрудничестве, которое запланировано во время переговоров.