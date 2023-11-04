Новости Одессы и Одесской области

Кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках?

Кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках?

В Украине существуют категории граждан, которые имеют право на льготный проезд, то есть эти люди могут бесплатно пользоваться общественным транспортом: трамваем, троллейбусом, автобусом или маршруткой. Попытки проехать бесплатно в маршрутке часто приводят к конфликтным ситуациям, хотя по закону они правы. Кто же имеет такое право?

В Украине имеют право на бесплатный проезд в маршрутных такси такие льготчики:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
  • лица с инвалидностью в результате войны и лица, приравненные к ним;
  • военнослужащие срочной службы;
  • военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате войны;
  • родители, которые находятся на содержании военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты;
  • Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и сотрудники прокуратуры;
  • полицейские и работники СБУ во время исполнения своих обязанностей;
  • реабилитированные лица, получившие инвалидность в результате репрессий;
  • лица с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, один сопровождающий лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью;
  • граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенные к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, относящиеся ко второй категории;
  • дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
  • дети из многодетных семей;
  • дети до шести лет (без занятия отдельного места для сидения).

ВАЖНО! На компенсацию льготного проезда деньги выделяются из местного бюджета. Однако местные власти не всегда закладывают в бюджет необходимые суммы на эти цели. Поэтому водители маршруток так неохотно перевозят или вообще отказывают в бесплатном проезде людям с инвалидностью и другим льготчикам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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