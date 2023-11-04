Кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках?

Доступны ли одесские маршрутки для людей в инвалидной коляске: результаты проверки В Одессе была инициирована проверка маршрутных автобусов на возможность доступа и перевозки людей с инвалидностью. Безбарьерность и доступность общественных мест и транспорта — один из острых вопросов на сегодняшний день. Только за первый год полномасштабной войны более 45 тысяч украинцев получили группу инвалидности. ПОДРОБНЕЕ

Какие льготы положены ветеранам военной службы? Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто может получить статус ветерана военной службы и как это сделать. Продолжаем тему. И сегодня мы узнаем, какие льготы предоставляются ветеранам военной службы. ПОДРОБНЕЕ