Кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках?

В Украине существуют категории граждан, которые имеют право на льготный проезд, то есть эти люди могут бесплатно пользоваться общественным транспортом: трамваем, троллейбусом, автобусом или маршруткой. Попытки проехать бесплатно в маршрутке часто приводят к конфликтным ситуациям, хотя по закону они правы. Кто же имеет такое право?
В Украине имеют право на бесплатный проезд в маршрутных такси такие льготчики:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
- лица с инвалидностью в результате войны и лица, приравненные к ним;
- военнослужащие срочной службы;
- военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате войны;
- родители, которые находятся на содержании военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты;
- Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и сотрудники прокуратуры;
- полицейские и работники СБУ во время исполнения своих обязанностей;
- реабилитированные лица, получившие инвалидность в результате репрессий;
- лица с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью, один сопровождающий лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью;
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенные к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, относящиеся ко второй категории;
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
- дети из многодетных семей;
- дети до шести лет (без занятия отдельного места для сидения).
ВАЖНО! На компенсацию льготного проезда деньги выделяются из местного бюджета. Однако местные власти не всегда закладывают в бюджет необходимые суммы на эти цели. Поэтому водители маршруток так неохотно перевозят или вообще отказывают в бесплатном проезде людям с инвалидностью и другим льготчикам.
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