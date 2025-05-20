Без переводчика никак: невыдуманные истории

Действительно, переводчики — это самые необходимые люди для тех, кто не слышит или плохо слышит. Потому что представьте себе такую ситуацию. Начинается ковидная пандемия. Украинцев эвакуируют из других стран. Глухой мужчина опоздал на самолет в далекой Австралии, и остался один в аэропорту. Телефонная батарейка садится, английского он не знает. Чудом успевает позвонить сурдопереводчице в Одессу. А дальше, очень далеко от Родины, с большой разницей во времени, наедине с серьезной проблемой, его судьба полностью зависела от взаимодействия переводчицы с представителями Посольства Украины в Австралии. Женщина объяснила, где и кого искать, и представитель дипломатического корпуса Украины в Австралии помог мужчине с едой, подзарядкой телефона, ночевкой, покупкой билета, чтобы через несколько дней он все-таки смог вылететь в Украину.

В другом случае речь шла о девочке-школьнице, которая немного слышала. Она училась в обычной школе, где ей не позволяли изучать жестовый язык. Ребенок оказался между двух миров. Мать хотела перевести ребенка в киевскую школу для глухих детей. А руководство школы, где девочка училась, отрицало эту возможность, хотя и не обеспечивало инклюзивное обучение. Переводчице жестового языка пришлось участвовать в общении семьи ребенка не только с руководством школы, но и с юристами. Совместными усилиями права ребенка удалось отстоять, и теперь девочка прекрасно учится в специализированной школе для глухих в Киеве, где изучает жестовый язык.

Еще был случай, когда из Харькова выезжал глухой парень. Во время налетов, сидя в подвале, он звонил переводчице. А она обращалась с просьбой к окружающим, чтобы помогли ему подзарядить телефон, прокладывала маршрут выезда из Харькова, объясняла, как добраться до вокзала.

Я хочу лучше понимать: отношение к глухим становится правильным

Эти истории — из опыта переводчицы жестового языка Одесской областной организации УТОГ Людмилы Кобылен. Она улыбается, когда говорит, что родилась с профессией в зубах. Почему? Потому что она из семьи глухих. И с самого детства понимала лучше других, как это, когда нет возможности полноценно общаться. И почему глухим крайне необходимо помогать.

Людмила Кобилен

— Сейчас уже отношение к глухим становится другим, правильным, — говорит Людмила. — Однажды я шла по улице и общалась с глухим. Мы проходили мимо компании молодых людей. И девочка обратилась ко мне, где можно научиться жестовому языку. «Зачем тебе?» — спросила я. «У нас есть глухой парень, я хочу лучше его понимать». И таких случаев становится все больше, — продолжает Людмила, — Сестра изучает жестовый язык, чтобы общаться с глухим братом. У нас есть три девочки из семей, где глухих нет, но им было интересно выучить жестовый язык и помогать глухим. Так они и пришли в нашу профессию переводчиков жестового языка. И действительно, сегодня есть курсы, есть видеоуроки, где все, кто интересуется жестовым языком, имеют возможность им овладеть.

Людмила также советует родителям: если в семье есть глухие и люди с нормальным слухом, не надо удивляться, что сначала ребенок в такой семье начнет общаться на жестовом языке, а уже потом заговорит. Ее маленький сын, когда ходил с глухой бабушкой на рынок, на жестовом языке общался с глухими посетителями. Они даже не верили, что мальчик прекрасно слышит.

Государственный сервис есть, но всегда ли он придет на помощь?

В больницах, поликлиниках, на автостанциях можно увидеть значки, которые свидетельствуют о возможности при необходимости выйти на видеосвязь с переводчиком жестового языка. Замечательно, когда врач непосредственно из кабинета имеет возможность пообщаться с переводчиком, если у него на приеме глухой человек. Но не все так просто.

Сервис УТОГ в детской поликлинике

В день моего визита в областную организацию УТОГ переводчице приходилось перезаписывать глухую женщину на другой день к врачу в Одесском онкодиспансере. Дело в том, что в этом лечебном учреждении очень плохая связь, и переводчик должен идти к врачу вместе с пациенткой, потому что видеосвязью воспользоваться не получится.

В этот день также переводчики записывали глухих на прием к нотариусу, передавали показания счетчиков по коммунальным услугам, вызвали полицию, когда у глухого украли мопед.

На сегодня слабослышащий человек может позвонить переводчику своей организации в Одессе (здесь таких специалистов сейчас всего два), в Измаиле, Белгороде-Днестровском, Раздельной или на государственный сервис. Проблемы могут возникать после шести часов вечера: в это время на всю Украину остается лишь один дежурный переводчик жестового языка! Поэтому чаще ночью, когда надо вызвать скорую, произошла какая-то конфликтная ситуация, пожар, глухие звонят не на государственный сервис, куда можно и не дозвониться, а переводчикам своих организаций — городских или областных. И поэтому переводчики на местах работают круглосуточно.

Сервис УТОГ может выглядеть и так

Обращаются за помощью и те, кто уехал в другие страны. В частности, по решению вопросов с банковскими структурами о переводах средств. Многие ситуации связаны с ТЦК. Глухим приходится собирать толстые папки документов, делать по несколько аудиограмм, которые подтверждают отсутствие слуха (одна стоит 400 гривен), чтобы доказать, что они не пригодны к военной службе. Здесь без помощи переводчика, который есть рядом, не обойтись.

Мечты к празднику

20 мая в Украине отмечается День переводчика жестового языка. Это профессиональный праздник людей, которые работают за очень маленькую зарплату, но, как вы уже поняли, занимаются важным делом помощи особым людям в различных жизненных ситуациях. Кроме того, они распространяют украинский жестовый язык, который пока формируется и идет на замену русскому жестовому языку.

Очень хотелось бы, чтобы договоры о предоставлении переводов на жестовый язык в регионе заключили не только медики, как есть на сегодня, но и полиция, чрезвычайники, суды, ведь эти услуги необходимы тысячам слабослышащих людей.

Галина Гарипова

Об этом, как и о необходимости подготовки переводчиков жестового языка с иностранных языков, глухих переводчиков говорила накануне профессионального праздника председатель Одесской областной организации УТОГ Галина Гарипова. Это те направления, по которым развивается жестовой язык за рубежом. И Украина не имеет права отставать в этой области, потому что творческих, нацеленных на развитие и постоянное обучение переводчиков у нас найдется достаточно.

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