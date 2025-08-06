Ключевые моменты
- В Одессе возобновлено движение маршрутных автобусов по спуску Виталия Блажко (ранее — Маринеско). По обновленной дороге снова курсируют маршруты: № 121, 145, 146, 168, 242 и 250.
- Движение было перекрыто с 23 ноября 2024 года из-за масштабных работ по строительству новой дренажной системы и ремонту дорожного полотна.
Как пишет профильный телеграмм-канал Odesa Mass Transit по обновленному спуску снова ходят автобусные маршруты: № 121, 145, 146, 168 242 и 250.
Что касается запуска трамвайного маршрута «Север–Юг», то информация пока отсутствует. Ранее ориентировочной датой называли середину августа.
Напомним, еще до войны на спуске тогда еще Маринеско начали проседать трамвайные рельсы, а на дороге появились трещины. Движение автотранспорта по спуску Виталия Блажко было перекрыто с 23 ноября 2024 года — там строили новую дренажую систему.
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