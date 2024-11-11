Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подорожает проезд в общественном транспорте

В Одессе подорожает проезд в общественном транспорте

В Одессе с 1 декабря подорожает проезд в маршрутках и будет стоить 20 гривен. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на перевозчиков.

Поднимется до 40 гривен и проезд маршрутов, которые едут до 6 км Овидиопольской дороги.

По утверждению перевозчиков, поднятие цен связано с повышением стоимости топлива, смазочных материалов, минимальной заработной платы, коммунальных платежей и т.д.

В документах, на которое ссылается издание, изначально планировалось поднять стоимость проезда до 25 и 44 гривен соответственно. Однако в одесские власти такую стоимость не утвердили.

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