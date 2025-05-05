Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
К работе активно привлечены студенты одесского автомобильно-дорожного колледжа Национального университета „Одесская политехника“, которые ежедневно осуществляют мониторинг пассажиропотока.
Результаты исследования позволят:
- объективно оценить количество пользователей услуг пассажирского автотранспорта,
- определить долю льготных перевозок,
- обосновать размер необходимой компенсации,
- при необходимости, оптимизировать расписание движения автобусов, особенно в часы пик.
В ОВА отмечают, что проект реализуется с целью повышения эффективности организации пассажирских перевозок и обеспечения надлежащего уровня транспортного обслуживания населения области.
Тем временем в Одессе ожидают запуск новых автобусов, которые город получил в подарок от городов-партнеров. Однако выйти на маршруты они смогут не раньше июля. Надо решить еще несколько вопросов.
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