автобус перевозки
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Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

К работе активно привлечены студенты одесского автомобильно-дорожного колледжа Национального университета „Одесская политехника“, которые ежедневно осуществляют мониторинг пассажиропотока.

маршрутка по области

Результаты исследования позволят:

  • объективно оценить количество пользователей услуг пассажирского автотранспорта,
  • определить долю льготных перевозок,
  • обосновать размер необходимой компенсации,
  • при необходимости, оптимизировать расписание движения автобусов, особенно в часы пик.

В ОВА отмечают, что проект реализуется с целью повышения эффективности организации пассажирских перевозок и обеспечения надлежащего уровня транспортного обслуживания населения области.

Тем временем в Одессе ожидают запуск новых автобусов, которые город получил в подарок от городов-партнеров. Однако выйти на маршруты они смогут не раньше июля. Надо решить еще несколько вопросов.

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