Ключевые моменты:

Современная Биржевая площадь – это сердце исторической Одессы;

На Биржевой площади осталось немало символов прошлого;

История переименований одесской площади Думской-Биржевой;

Что не так с названием «Думская».

Место, где пересекаются эпохи

Современная Биржевая – это сердце исторической Одессы. Она граничит с несколькими важными улицами: Итальянской (бывшей Пушкинской), Театральным переулком (ранее переулок Чайковского), Приморским бульваром и Ланжероновской улицей.

В нескольких минутах отсюда – Оперный театр, Потемкинская лестница, Воронцовский дворец, Английский клуб (ныне Музей морского флота), Археологический музей (бывшая библиотека), а главное – здание городского совета.

Но все начиналось не с власти. Сначала здесь построили биржу. В 1829 году начали строительство, которое сначала приостановилось из-за чумы, а уже потом, через восемь лет, было завершено. Проект разработали итальянские архитекторы Франческо Боффо и Джорджо Торричелли.

Здание биржи было поразительным. Колонны, аллегорические скульптуры Цереры и Меркурия, символические фигуры Дня и Ночи, – все создавалось как визуальный манифест о богатстве, стабильности и модерности города. Даже часы заказали в Лондоне – в одной из самых престижных фирм в свое время.

Сегодня на площади осталось немало символов прошлого. Например, пушка, снятая с британского фрегата «Тигр», – тот участвовал в Крымской войне, обстреливал город, но сел на мель. Корабль взорвали, а одесситы вытащили пушку из моря и установили на площади. Она до сих пор смотрит на море – как напоминание о городской стойкости.

А еще здесь стоит Пушкин. Памятник ему установили в 1889-м, хотя планировали еще за девять лет до того. Одесситы не очень охотно собирали средства, поэтому процесс затянулся. Сегодня же мнения горожан относительно его сноса разделились, и он остается в центре обсуждений и скандалов.

История переименований

Впоследствии функция постройки изменилась. В 1886 году сюда перебралась городская дума – исполнительный орган самоуправления. И площадь стали официально называть Думской. Интересно, что какое-то время здесь работали и биржа, и дума – до того, как фондовую деятельность окончательно перенесли в новую биржу, где сейчас находится Филармония.

В XX веке этот кусочек города стал объектом подлинного топонимического торнадо. Площадь то и дело меняла названия – от Биржевой до Библиотечной, от площади Революции до площади Коммуны.

Советская власть активно «переписывала» карту города под свои идеологические нужды. Например, название Коммуны появилось в честь Парижской коммуны – символа пролетарского восстания, который в реальности никогда не имел отношения к Одессе.

После распада СССР площади вернули название Думская. А уже в 2024-м она снова стала Биржевой. Теперь официально.

Переименование стало частью масштабного процесса деколонизации в Одесской области. В феврале 2024 года областная военная администрация приняла изменения более чем к 400 названиям в регионе, почти 80 из них – в самой Одессе. Улицы, названные в честь русских писателей и деятелей, потеряли свои имперские имена: Пушкинская, Бунина, Жуковского, Катаева, Паустовского, Ильфа и Петрова.

Споры не заставили себя ждать. Особенно возмутился городской голова Геннадий Труханов. В своем публичном обращении он назвал переименование «нарушением закона» и намекнул, что это может поставить под угрозу статус Одессы как литературного города ЮНЕСКО. Также он выразил обеспокоенность по поводу демонтажа памятника Пушкину – мол, это угрожает подлинности городского пространства.

Однако после слов не последовало действий. Городской совет не инициировал юридические шаги, чтобы остановить деколонизационные изменения.

А что не так с названием «Думская»?

Кажется, оно ничего не символизирует – просто указывает на здание. Но на самом деле это название имеет имперские корни. В Российской империи «дума» – это орган власти, который из совещательного превратился в законодательный. В XX веке – это Государственная дума. В XXI – российская Госдума, санкционировавшая полномасштабную войну против Украины.

И даже на оккупированных территориях россияне воспроизводят эту модель – создают «думы» в Крыму, Луганске, Донецке. А вот украинский путь другой: вече, магдебургское право, казацкие рады. Именно «рада» – наше историческое, относящееся к самоуправлению, понятие. А не «дума».

Возвращение названия «Биржевая» – не жест «обратно в прошлое». Это описательное, содержательное название, рассказывающее историю места, а не навязывающее идеологию.