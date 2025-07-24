Ключевые моменты:

  • 24 июля 2025 года российская ракета поразила территорию Привоза – символа и сердца Одессы;
  • В результате удара вспыхнул масштабный пожар, уничтоживший павильоны и повредивший историческое здание Фруктового пассажа;
  • Сейчас Фруктовый пассаж полностью закрыт;
  • Предприниматели на Привозной улице расчищают завалы, спасая уцелевший товар и пытаясь восстановить торговлю;
  • Несмотря на разрушения, рынок продолжает работать, демонстрируя невероятную стойкость одесситов.

Легендарный рынок стал одним из объектов террористической атаки россиян на Одессу 24 июля 2025 года.

В результате удара вспыхнул пожар, охвативший торговые павильоны и двухэтажное здание.

Одесский Привоз после обстрела
Одесский Привоз после обстрела2
Одесский Привоз после обстрела3
Одесский Привоз после обстрела4

Наибольший ущерб получили павильоны, расположенные ближе к улице Преображенской, а наибольшим разрушениям подвергся Фруктовый пассаж – памятник архитектуры, доступ к которому на данный момент полностью закрыт из-за опасности.

Разрушенные торговые павильоны и магазины можно увидеть вдоль улицы Привозной, где предприниматели пытаются убрать остатки своих рабочих мест.

Одесский Привоз после обстрела5
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Одесский Привоз после обстрела7
Одесский Привоз после обстрела8
Одесский Привоз после обстрела9
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Больно смотреть на все это… Среди обломков люди спасают уцелевший товар, демонстрируя стойкость даже в трудные времена.

Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий, но рынок, несмотря на разрушения, продолжает функционировать, сохраняя свой чисто одесский дух…

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