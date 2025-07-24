Ключевые моменты:
- 24 июля 2025 года российская ракета поразила территорию Привоза – символа и сердца Одессы;
- В результате удара вспыхнул масштабный пожар, уничтоживший павильоны и повредивший историческое здание Фруктового пассажа;
- Сейчас Фруктовый пассаж полностью закрыт;
- Предприниматели на Привозной улице расчищают завалы, спасая уцелевший товар и пытаясь восстановить торговлю;
- Несмотря на разрушения, рынок продолжает работать, демонстрируя невероятную стойкость одесситов.
Легендарный рынок стал одним из объектов террористической атаки россиян на Одессу 24 июля 2025 года.
В результате удара вспыхнул пожар, охвативший торговые павильоны и двухэтажное здание.
Наибольший ущерб получили павильоны, расположенные ближе к улице Преображенской, а наибольшим разрушениям подвергся Фруктовый пассаж – памятник архитектуры, доступ к которому на данный момент полностью закрыт из-за опасности.
Разрушенные торговые павильоны и магазины можно увидеть вдоль улицы Привозной, где предприниматели пытаются убрать остатки своих рабочих мест.
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Больно смотреть на все это… Среди обломков люди спасают уцелевший товар, демонстрируя стойкость даже в трудные времена.
Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий, но рынок, несмотря на разрушения, продолжает функционировать, сохраняя свой чисто одесский дух…
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