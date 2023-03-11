Владимир Липский: 160 лет исследователю Одесского йода

Академик Владимир Липский был ботаником и президентом Украинской академии наук. Его именем названы 54 вида растений, он исследовал флору Сухого лимана, изучал водоросли Черного моря и почти 10 лет возглавлял Одесский ботанический сад.

В Одессу Владимир Липский приехал уже известным ученым.

Он родился 11 марта 1863 года на Волыни в семье сельского священника. После окончания гимназии Владимир поступил в частную киевскую коллегию Павла Галагана, которая была одним из самых престижных учебных заведений, и окончил ее с золотой медалью. Получив диплом Киевского университета, он работал в ботаническом саду, участвовал в научных экспедициях, описал четыре новых рода и более 220 видов растений.

После революции Липский принял участие в создании Украинской академии наук, которую возглавлял до 1928 года. Однако советские чиновники контролировали и вмешивались во все сферы деятельности, в которых они совершенно не разбирались. Липского объявили «политически инертным» президентом, и он подал в отставку. Как раз в это время его пригласили в Одессу, чтобы возглавить Одесский ботанический сад.

Переезд в Одессу

В Одессе Липский изучал водоросли Черного моря, особенно филофору красную — она стала основой для изготовления йода и агар-агара, которые в то время ввозили из-за границы. Кроме того, он проводил в Черном море «йодные экспедиции», результатом которых стало открытие первого в Украине йодного завода, а также участвовал в работе украинского института, занимавшегося изучением каучука и каучуконосов.

Владимир Липский работал директором Одесского ботанического сада до 1933 года, а потом ушел с этого поста, так как не желал поддерживать антинаучные теории Трофима Лысенко. До конца жизни он работал обычным научным консультантом ботанического сада. Умер Владимир Липский 24 февраля 1937 года и был похоронен в Одессе. Однако в 1950-е годы могила ученого была уничтожена, а место захоронения утеряно.

Источники: grad.ua, Википедия

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