Одессит пытался застрелиться из-за тяжелой болезни

В Одессе медики скорой помощи спасли пожилого мужчину, который выстрелил себе в голову, не желая жить после того как у него выявили онкологическое заболевание.
Об этом рассказали сегодня, 11 марта, в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Так, в пятницу, 10 марта, в Центр экстренной медицинской помощи поступил вызов о попытке самоубийства с помощью огнестрельного оружия. Прибывшие на место фельдшеры узнали, что пострадавшим оказался 66-летний мужчина, имеющий в анамнезе онкологическое заболевание. Он выстрелил себе в висок из пистолета.
Медики оказали пострадавшему первую помощь и срочно госпитализирован его в одну из одесских городских больниц.
Ранее мы рассказывали о трагедии на одном из предприятий в Одесской области.
Еще новости Одессы:
- В Одессе четыре юных девушки угодили в больницу из-за неисправной колонки;
- В Одессе на Слободке девочка выпрыгнула с 9 этажа;
- Трагедия в «Афине»: в одесском торговом центре покончила с собой женщина.