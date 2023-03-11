Одессит пытался застрелиться из-за тяжелой болезни

В Одессе медики скорой помощи спасли пожилого мужчину, который выстрелил себе в голову, не желая жить после того как у него выявили онкологическое заболевание.

Об этом рассказали сегодня, 11 марта, в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, в пятницу, 10 марта, в Центр экстренной медицинской помощи поступил вызов о попытке самоубийства с помощью огнестрельного оружия. Прибывшие на место фельдшеры узнали, что пострадавшим оказался 66-летний мужчина, имеющий в анамнезе онкологическое заболевание. Он выстрелил себе в висок из пистолета.

Медики оказали пострадавшему первую помощь и срочно госпитализирован его в одну из одесских городских больниц.

Ранее мы рассказывали о трагедии на одном из предприятий в Одесской области.

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